Türkmenistan'da 'koronavirüs' kelimesine yasak, üzerlik otu tütsüsü ile önlem Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi

Covid-19 salgının ulaşmadığı ülke neredeyse kalmazken, resmi verilere göre hiçbir hastanın bulunmadığı Türkmenistan "koronavirüs" kelimesine sansür getirdi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, Türkmenistan'ın bu sansürle halkını tehlikeye attığını savundu. RSF tarafından yapılan açıklamaya göre devlet kontrolündeki basın kuruluşları, haberlerinde artık "koronavirüs" kelimesini kullanamıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com