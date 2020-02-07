Haberler » Spor » Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası - Spor

Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası

Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası Hatay'ın Erzin ilçesinde başladı.

07.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:29
Türkiye Yıldız Voleybol Şampiyonası

Yıldız Şampiyonası Hatay'ın ilçesinde başladı.


21 şehrin finalistlerinden oluşan yıldız voleybolcular 4 gün süre ile Erzin Salonu'nda mücadele edecek.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erzin Halk Eğitim Merkezi ekibi bir gösteri sundu. Erzin Spor İlçe Müdürlüğü, konuk takımların kaptanlarına çiçek verdi.


Törene, Ezin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkan Vekili Esra Çopur Vural, Hatay İl Spor Müdürü M. Cemil Sönmez, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler