Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek
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Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

11.01.2021 12:08 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:13
Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına dayattığı güvenlik sözleşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki göstermiş "dijital faşizm" ifadesini kullanmıştı. Çok sayıda kullanıcı WhatsApp alternatifi uygulamalara yönelirken, BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu'nun bu hafta içinde bir araya gelerek yasal olmayan bu isteğe "dur" diyeceği öğrenildi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik politikası gereği kişisel bilgileri Facebook ile paylaşacağını açıklaması üzerine büyük bir göç yaşanırken ipi göğüsleyen uygulama ise Telegram oldu. Türkiye'de de Telegram'a ilave olarak BiP'e geçişler çok kısa sürede milyonları aştı. WhatsApp'ın günlük aktif kullanıcı sayısı pazarın yüzde 81'i gibi büyük bir oranda. Google Play verilerine göre en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp şimdiden dördüncülüğe gerilemiş durumda.

"YA FACEBOOK GERİ ADIM ATACAK YA DA BİZ ENGELLEYECEĞİZ, ACELE ETMEYİN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook Türkiye'de de kanunlara takılacak. Yeni uygulama, KVKK'nın 5'inci maddesi dışında Anayasa'nın 20'nci maddesi ve Rekabet Kanunu da aykırı. Bu nedenle bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak. Yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.

TÜRKİYE'YE FARKLI UYGULAMA

Sabah'ın haberine göre, karşısında Avrupa Birliği gibi kişisel veriler konusunda hassas ve bilinçli topluluklar görünce tavır değiştiren Facebook, iş Türkiye gibi ülkelere gelince kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşma izni isteyebiliyor. Hesabınızı silmeyi tercih ederseniz, verileri korumak önemli hale gelecek. WhatsApp'ın Avrupa bölgesindeki (İngiltere dahil) veri paylaşım uygulamalarında, güncellenen Hizmet Şartları ve Gizlilik Politikası'ndan kaynaklanan herhangi bir değişiklik yok. Bu değişimi Avrupa Birliği ülkelerine dayatamayacağını bilen Facebook, Türkiye'yi üçüncü dünya ülkesi olarak görüyor.

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe 'dur' diyecek

WHATSAPP YERİNE BİP

Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere devlet kurumları da yerli uygulama BİP'e geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yabancı menşeli uygulamaların veri güvenliğine yönelik önemli riskler içerdiğine dikkat çekerek, WhatsApp kullanıcılarını yerli ve milli olarak geliştirilen BİP ve Dedi'ye geçmeye çağırdı. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP'e taşınmaya başladı.

SELÇUK BAYRAKTAR DA WHATSAPP'I SİLDİ

Sosyal medyadaki #WhatsAppSiliyoruz kampanyasına İHA geliştirmedeki başarısıyla tanınan ve teknolojiyi yakından takip ettiği bilinen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, mesajlaşma uygulaması olarak BiP'i kullandığını açıkladı. Twitter hesabından paylaşım yapan Bayraktar, açık kaynak kodlu olduğu için de Telegram ve Signal'i kullandığını da açıkladı.

GERİ ADIM ATILIR MI?

Whatsapp, kullanıcılarını 8 Şubat'a kadar yeni politikasını kabul etmeye zorlayacak. Aksi takdirde uygulamaya erişimler kaybedilecek. Facebook'un bu kararından geri adım atabileceği veya erteleyebileceği de belirtiliyor. Türkiye, WhatsApp penetrasyonu açısından dünyada dokuzuncu sırada. Yüzde 88 gibi yüksek bir orana sahip. WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğü belirtiliyor.

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