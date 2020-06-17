TÜRKİYE VE DÜNYADA VERİ GÜNDEMİ
----------------------------------------------------------17/06 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu18/06 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar19/06 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu19/06 10: 00 Yurt içi doğrudan yatırımlar19/06 14: 30 TCMB beklenti anketi22/06 10: 00 Tüketici güven endeksi22/06.
17.06.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 08:57
TÜRKİYE
--------------------------------------------------------------17/06 10: 00 Özel sektörün dış kredi borcu18/06 10: 00 Kısa vadeli dış borçlar19/06 10: 00 Uluslararası yatırım pozisyonu19/06 10: 00 Yurt içi doğrudan yatırımlar19/06 14: 30 TCMB beklenti anketi22/06 10: 00 Tüketici güven endeksi22/06 11: 00 Giriş çıkış yapanlar22/06 17: 30 Merkezi yönetim borç stoku24/06 10: 00 Kapasite kullanım oranı24/06 10: 00 Reel kesim güven endeksi25/06 14: 00 TCMB politika faizi29/06 10: 00 Ekonomik güven endeksi30/06 10: 00 Dış ticaret dengesi30/06 11: 00 Brüt dış borç stoku30/06 11: 00 Net dış borç stoku30/06 11: 00 Kamu net borç stoku30/06 11: 00 AB tanımlı genel yönetim borç stoku--------------------------------------------------------------DÜNYA TSİ--------------------------------------------------------------17/06 11: 30 İngiltere GSYH 17/06 12: 00 Euro bölgesi TÜFE17/06 15: 30 ABD yeni konut inşaatları17/06 15: 30 ABD inşaat ruhsatları 18/06 14: 00 BOE politika faizi 18/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları18/06 15: 30 ABD Philadelphia Fed endeksi19/06 11: 30 İngiltere perakende satışlar22/06 17: 00 ABD ikinci el konut satışları23/06 10: 30 Almanya imalat PMI23/06 10: 30 Almanya hizmetler PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi imalat PMI23/06 11: 00 Euro bölgesi hizmetler PMI23/06 16: 45 ABD Markit imalat PMI23/06 17: 00 ABD yeni konut satışları24/06 11: 00 Almanya Ifo endeksi25/06 15: 30 ABD dayanıklı mal siparişleri25/06 15: 30 ABD GSYH25/06 15: 30 ABD işsizlik maaş başvuruları26/06 15: 30 ABD kişisel gelirler 26/06 15: 30 ABD kişisel harcamalar 26/06 15: 30 ABD çekirdek PCE 26/06 17: 00 ABD Mich. tüketici güven endeksi29/06 15: 00 Almanya TÜFE29/06 15: 00 ABD bekleyen konut satışları30/06 11: 30 İngiltere GSYH 30/06 16: 45 ABD Chicago PMI
30/06 17: 00 ABD tüketici güven endeksi
Kaynak: DHA