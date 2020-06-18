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Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell...

Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell...
18.06.2020 01:45 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:53

Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu'ndaki 9 üyeden 5'ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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Şu an buradasınız: Türkiye Varlık Fonu, toplam yüzde 26,2 içerisindeki yüzde 15'lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell... - Ekonomi
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