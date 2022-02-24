Türkiye, Ranking Grekoromen Güreş Turnuvasının ilk gününde 10 madalya kazandı

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da yapılan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasında heyecan başladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı. Türkiye'ye altın madalya kazandıran isimler, 55 kiloda Adem Burak Uzun ve 130 kiloda Osman Yıldırım oldu.

Güreşin en prestijli organizasyonlarından biri olan Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Ranking Turnuvasının ilk gününde grekoromen stilde 55, 60, 63, 67, 87, 97 ve 130 kiloda maçlar yapıldı. Grekoromen stilde sabah seansında yapılan maçların ardından heyecan, akşam yapılan finallerle sona erdi. Milli sporcular, ilk günde 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti.