Türkiye'nin yerli ve milli patatesi "Nahita" dünyaya açıldı

Türkiye'nin yerli ve milli patatesi nahita Adana'da hasat edildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli ve milli patatesi çeşidi 'nahita'nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtıldığını belirterek, "Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra nahita hem çiftçilerimizle buluşacak hem sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek" dedi.

Adana'daki hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek nahita çeşidini inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kıyaslama şansı buldu.

"Yerli ve milli patates ihraç edilecek"

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu anda 10 tane yerli ve milli patates çeşidini ülke tarıma kazandıklarını belirterek, "Sadece bunu yapmakla kalmadık aynı zamanda bu çeşitlerden 6 tanesinin de ülkemizde ilk defa satışını ve özel sektöre devrini gerçekleştik. Nahita da satışını gerçekleştirdiğimiz ilk yerli ve milli çeşidimiz. Şu an ilk defa turfanda üretim merkezi Adana'da hasadı yapılıyor. Nahita ismini de Niğde'nin antik çağlardaki isminden almaktadır. Erkenci bir çeşit olup yüksek verimli bölgemize uygun adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşittir. Nahita Adana'da ilk defa hasat ediliyor ve uluslararası platformda bu ürünün 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı gerçekleştirildi. Bu aşamadan sonra satın alınan firma tarafından Sivas'ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam ediyor. Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra bu çeşidimiz hem çiftçilerimizle buluşacak hem de sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek" diye konuştu.

"Türkiye patateste dünyada söz sahibi"

Pırlak, 2023 yılı itibariyle nahita çeşidinin Türk çiftçilerin elinde olacağını sertifikasyon sürecinin o zaman tamamlanacağını bildirerek, "Yıllardan beri yerli ve milli çeşidimiz bulunmazken geliştirdiğimiz çeşit şu anda uluslararası platformda oldukça rağbet görüyor. Türkiye ve enstitümüz için bunu gurur tablosu olarak görüyoruz. Artık Türkiye de patates ve patates tohumu üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biridir" dedi.

Nahitanın satışının gerçekleştiği firmanın Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak ise, nahitanın Türkiye'de analizini yaptıktan sonra başka ülkelere pazarlamaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Bunu da şu an burada bütün misafirlerimize gösteriyoruz. Baya da beğendiler. Bundan sonra deneme aşamasına geçeceğiz. O ülkelerde deneyecekler. Güzel, verimli, istedikleri gibi bir ürün çıkarsa tohumunu bundan sonra Türkiye'den sağlayacağız. Dünyada çok yabancı şirket var bunların çok güzel ürünleri var. Nahitanın da ürün kalitesi yüksek. Biz nahitanın özelliklerini ön plana çıkaracağız" şeklinde konuştu.

Nahitayı incelemeye gelen Hollandalı bir firma temsilcisi Jan van Hoogen da farklı ülkelerden de çok insanla beraber çalıştıklarını bundan sonra da böyle desteklemeler vereceklerini, böyle güzel çeşitleri inceledikten sonra nahitayı çok beğendiklerini ifade etti.

Adana'ya 16 ülkeden gelen yabancı firmalar da hasat edilen nahitayı ve diğer çeşitleri inceleyip, bilgiler aldı. - ADANA

Kaynak: İHA