Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğundan dijital platformda 23 Nisan kutlaması
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Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğundan dijital platformda 23 Nisan kutlaması

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital platformda düzenlenen programla kutladı.

23.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:18
Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğundan dijital platformda 23 Nisan kutlaması

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital platformda düzenlenen programla kutladı.

Viyana Başkonsolosluğunun sosyal medya hesabından canlı yayınlanan programda, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun açılış konuşması yaptı.

Ceyhun, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıl önce bugünü bayram olarak yalnız Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına hediye ettiğini söyledi.

Bu nedenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının bayramı olarak kutlandığını ifade eden Ceyhun, çocukların Türkiye'nin geleceği olduğunu vurguladı.

"Böylesine önemli bir günü hangi koşullarda olursa olsun kutlamamak büyük bir hata olurdu." diyen Ceyhun, Başkonsolosluğun dijital ortamda da olsa bu etkinliği çocukların evlerine taşıyarak önemli bir çalışma yaptığını kaydetti.

Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da 100. yıl olması dolayısıyla 23 Nisan hazırlıklarına çok daha erkenden başladıklarını ancak Kovid-19 nedeniyle etkinliği iptal etmek durumunda kaldıklarını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ilanına ilişkin tarihi süreci aktaran Kaya, başlarda yalnız Türkiye'de kutlanan bayramın daha sonra uluslararası bir boyut kazandığını belirtti.

Kaya, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadelenin çok sayıda halklara örnek teşkil ettiğine işaret ederek, Türk halkının bir başka devletin egemenliği altına girmeyi kabul etmeyen sayılı milletlerden olduğunun altını çizdi.

Geçen yıl yapılan etkinlikten görsellerin paylaşıldığı programda, çocuklar evlerinden katılarak şiir ve şarkı söyledi.

Programda, 23 Nisan'ı anlatan çocuklara yönelik animasyon gösterisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

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