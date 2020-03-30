Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
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Koronavirüs, Türkiye, Ankara, Güncel

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e çıktığını bildirdi.

30.03.2020 00:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 00:20
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 131'e çıktığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 65 bin 446, toplam vaka sayısı 9 bin 217, toplam vefat sayısı 131, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 oldu. Bugünkü test sayısı 9 bin 982, vaka sayısı 1815, vefat sayısı ise 23 olarak kayıtlara geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesi'nde karantinaya alınan vatandaşların, bugün yapılması planlanan tahliye işlemleri, sağlık taramalarının devam etmesi nedeniyle ertelendi.

İçişleri Bakanlığının, 81 ilin valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgeye göre, saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek", bu saatten sonra "çift" olan taksiler trafiğe çıkabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk oldu. Soylu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığını belirterek, "Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde günde 100 bin bez maske üretiliyor.

Polis ekiplerince, fahiş fiyatla mal sattıkları ve vatandaşların sağlığını tehlikeye soktukları tespit edilenlere yönelik 9-28 Mart'ta 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs sonuna kadar geçerli saydıklarını bildirdi.

Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

MEB, EBA'da canlı sınıfla eğitime hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da CNN Türk'te canlı yayınlanan programda eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Selçuk, hafta başında hem YKS'de hem de LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanının yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8. ve 12. sınıflar için pilot çalışmaları bugün başlatılacak.

MEB tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında meslek liselerinde bir haftada üretimi yapılan 500 bin maske, başta sağlık kurumları olmak üzere ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırıldı.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından ayda 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretildiğini ve birçok hastanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Büyük Birlik Partisinden (BBP) yapılan açıklamaya göre, partisinin il başkanlarıyla telefon görüşmesi yapan Genel Başkan Mustafa Destici, koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaşlılar, ihtiyaç sahipleri ve ailelere yardımcı olunması talimatı verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara'da yaşananlar

Ankara Valiliğince, kentteki pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, kent genelinde 15 bin noktada dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ndeki (AŞTİ) otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından seyahat etmek zorunda kalan yolcular, Seyahat İzin Kurulu'na başvurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iç hat uçak biletlerinin satışlarına geçici süreyle ara verilmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda sessizlik hakim oldu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane öğrenci yurdunu, pandemi hastanesi ilan edilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan, doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kullanımına sundu.

Kaynak: AA

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