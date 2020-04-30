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Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' Samsun'da

Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' Samsun'da Samsun Lojistik Merkezi; hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına erişimi olan Türkiye'nin ilk lojistik depolama alanı olma özelliğini taşıyor Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' olan Samsun Lojistik Merkezi, 80 bin m2 alanda...

Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' Samsun'da
30.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:29

Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' Samsun'da

Samsun Lojistik Merkezi; hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına erişimi olan Türkiye'nin ilk lojistik depolama alanı olma özelliğini taşıyor

SAMSUN - Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' olan Samsun Lojistik Merkezi, 80 bin m2 alanda dev şirketlere depolama hizmeti veriyor.

Samsun Lojistik Merkezi, 50 milyon euro hibe ile Avrupa Birliği tarafından Tekkeköy ilçesine yapıldı. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına erişimi olan lojistik merkezin 225 bin m2'si kapalı depolama alanı olarak ayrıldı. Şu anda merkezin 80 bin m2'sinde depolama faaliyetleri yürütülüyor. Yakın zamanda merkeze ayrıca 10 bin m2 alana dökme yüke uygun 7 adet depo daha eklenecek.

"Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına erişimi olan Türkiye'nin ilk lojistik depolama alanıyız"

Lojistik merkezi hakkında bilgi veren Samsun Lojistik Merkezi Pazarlama ve Satış Yöneticisi Mustafa Yavuz Akmeşe, "Samsun Lojistik Merkezi, 50 milyon euro hibe kredi ile yapılmış bir AB projesidir. 680 bin m2 üzerine kurulu 225 bin m2'si alanı kapalı depolama alanına ayrıldı. Bu kapalı depolama alanlarının da şu anda 80 bin m2'si inşa edilmiş vaziyette. Şu anda tesisimizin yüzde 50'si dolu durumda. Korona günlerinde de sosyal mesafe kurallarına uyarak, faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Lojistik merkezimiz Türkiye'nin ilk intermodal lojistik merkezidir. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımına erişimi olan Türkiye'nin ilk lojistik depolama alanıdır. Burada bizler kuru liman gibi çalışıyoruz. 680 bin m2'lik alanın içerisinde müşterilerimize hem depolama hizmeti sunmaktayız hem de elleçleme faaliyetlerini sunmaktayız. Ayrıca alan içerisinde bulunan 'mobil gümrük hizmeti'nden de müşterilerimiz yararlanabiliyor. Tır park alanı, konteyner depolama alanı, demiryolu, itfaiye gibi unsurları da tesisimizde bulunduruyoruz. Depo kiralayan müşterilerimiz dilerlerse ofis de kiralayabiliyorlar. Tek noktada alışveriş konseptini üstlenen bir lojistik merkeziz" dedi.

"Havalimanına 8, merkez limana ise 18 km uzaklıktayız"

Merkezin tüm ulaşım yollarına yakın olduğuna dikkat çeken Mustafa Yavuz Akmeşe, "Tesisimiz Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunuyor. Havalimanına 8 km, merkez limanına 18 km, Yeşilyurt Limanı'na 3 km ve şehir merkezine de 18 km uzaklıkta bulunuyoruz. Lojistik merkezin bu stratejik noktalara yakınlığı da bir avantaj sağlıyor. Öte yandan depolarımızın içerisinde soğuk hava deposuna dönüştürmeye müsait bütün tertibat bulunmaktadır. Müşterilerimiz dilerlerse kiralayacakları deponun içerisini soğuk hava deposuna çevirebilirler. Şu anda depolarımızda genellikle gıda, giyim ve otomobil yedek parçası ürünleri bulunuyor" diye konuştu.

"Dökme yüke uygun 7 adet depomuzun da inşaatına önümüzdeki aylarda başlayacağız"

Kapalı depolama alanlarının ilk aşamada 10 bin m2 daha genişletileceğini ifade eden Akmeşe, şunları söyledi:

"Şu anda hizmet veren 225 bin m2 alan kapalı depolama alanı olarak ayrıldı. 1. faz ve 2. faz olarak buranın inşası sürecek. 1. fazda 2018 yılından beri faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 1. fazda 80 bin m2 kapalı depolama alanı bulunuyor. Ayrıca ofisler, idari bina, açık sahamız, konteyner istifleme sahası, tır parkı hizmetleri ve demiryolu 1. fazın içerisinde yer alıyor. 2. fazda da geriye kalan kapalı depo alanları inşaatları yapılacak. Kapasite arttırma hususuna ilişkin olarak da dökme yüke uygun 7 adet depomuzun da inşaatına önümüzdeki aylarda başlayacağız. Böylece kapalı depolama alanı kapasitesi de 90 bin m2'ye çıkacak.

Türkiye'nin ilk 'intermodal lojistik merkezi' Samsun'da

Kaynak: İHA

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