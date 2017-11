Türkiye'nin En Ünlü Eğitim Platformu Yayında

İki genç girişimci tarafından yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan Türkiye'nin ilk ve tek eğitim startup projesi www.unlulerdenegitim.com, yılların tecrübelerini tüm deneyimleriyle kullanıcıların bir tık uzağına taşımayı amaçlıyor. More Enstitü Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri'nin inovatif bakış açısının yansıması olan platform; konunun uzmanı ünlüler tarafından hazırlanmış eğitim videolarıyla kişisel gelişimimize önemli ölçüde katkı sağlamayı hedefliyor.



Dr. Bülent Öz ve Dr. Oğuzhan Karagül tarafından yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan Türkiye'nin ilk ve tek eğitim startup projesi www.unlulerdenegitim.com, yılların tecrübelerini tüm deneyimleriyle kullanıcıların bir tık uzağına taşımayı amaçlıyor. Uzun süren Ar-Ge çalışmasından sonra yaklaşık 2 milyon TL'lik bir yatırım bütçesiyle hayat bulan proje; ikinci ve üçüncü etabıyla da ünlü simaları takipçileriyle buluşturmanın ötesinde kişisel eğitiminize önemli ölçüde destek olmak için Türkiye'nin 'En Ünlü' eğitim platformu sloganıyla 'Eğitim' tutkunlarını bekliyor. More Enstitü Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri'nin inovatif bakış açısının yansıması olan www.unlulerdenegitim.com, konunun uzmanı ünlüler tarafından hazırlanmış eğitim videolarıyla toplumsal gelişimde de önemli bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. Portal, videolara çevrimiçi erişim imkanı sunarken farklı sektörlerde hayatımıza dokunan 33 ünlü simayla da takipçilerini buluşturuyor Ali Gültiken, Ali Tanrıverdi, Aslı Altaylar, Ayça Törün, Aytuğ Kolankaya, Bahtiyar Engin, Burak Törün, Bülent Çolak, Bülent Korkmaz, Çağatay Öztürk, Didem Balçın, Ece Erken, Ece Vahapoğlu, Erkan Can, Ersin Düzen, Ezel Akay, Fatih Tekke, Fethi Karaduman, Fırat Aydınus, Güven Kıraç, Harun Erdenay, İlker Ayrık, Levent Ülgen, Mahmut Balçın, Metin Tekin, Murat Şeker, Nevşin Mengü, Orhan Kaynak, Ömür Gedik, Tümer Metin, Ümit Davala, Yunus Günçe ve Zafer Algöz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı proje kapsamında, 'Başarı İçin Kariyer Yönetimi'nden 'Güzel Konuşmanın Şifresi'ne, 'Etkili İletişim Teknikleri'nden 'Performans Yönetimi'ne kadar birçok konu, kişisel eğitimine önem verenlerle buluşuyor. İlk 6 ayda toplam 200.000 tekil kullanıcının hayatına dokunmayı amaçlayan www.unlulerdenegitim.com, ilk etapta Türkçe, ikinci ve üçüncü etapta ise yabancı dilleri de sistemine ekleyerek eğitimde 'dünya' dili oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra 29,90 TL'ye ünlü birinden eğitim almanın yolunu açan www.unlulerdenegitim.com'un, ders sonunda eğitimi alan kişilere 'o' ünlü tarafından imzalanmış bir katılım belgesi gönderiyor.