Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
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Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde birçok ilde elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası "elektrikkesintisi" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda elektrik kesintisinin yaşandığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesinti yapıldığını ve acil koordinasyon merkezi kurulduğunu açıkladı.

Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor.

BİRÇOK İLDEN KESİNTİ MESAJI YAĞIYOR

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu.

"PLANLI OLMAYAN ÇOK SAYIDA KESİNTİ VAR" İDDİASI

Yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda kesintinin yaşandığını ifade eden vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan sorunlara çözüm bulunması adına çağrılarda bulunuyor.

DAĞITIM FİRMALARININ MESAJLARINI PAYLAŞTILAR

Yapılan yorumlar sonrası "elektrikkesintisi" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT olurken, bazı kullanıcıların elektrik dağıtım firmalarının cep telefonlarına yolladıkları kesinti mesajlarını paylaştıkları da dikkatlerden kaçmadı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu
Birçok ilimizden gelen elektrik kesintisi haberleri vatandaşları tedirgin etti! Bakanlık'tan açıklama var
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (1)
TARAFSIZGÖRÜŞ: Elektrik trafo veya dağıtım merkezlerine de sabotaj gelebilir. önlem alınmalı.
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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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