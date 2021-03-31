Türkiye Müteahhitler Birliğinin yeni başkanı Erdal Eren oldu
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Türkiye Müteahhitler Birliğinin yeni başkanı Erdal Eren oldu

Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Türkiye Müteahhitler Birliğinin yeni başkanı Erdal Eren oldu

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) dün yapılan 33. Olağan Genel Kurulu'nun ardından başkanlık görevini Erdal Eren üstlendi.

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Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) dün yapılan 33. Olağan Genel Kurulu'nun ardından başkanlık görevini Erdal Eren üstlendi.

TMB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kurul'da Birliğin yeni yönetimi belirlendi. Gerçekleştirilen seçimlerin ardından Mithat Yenigün başkanlık görevini Erdal Eren'e devretti. Eren, 2004-2011 döneminde de başkanlık görevini yürütüyordu.

Seçimlerin ardından değerlendirmede bulunan Eren, Türk müteahhitlik sektörünün yurt içinde ve dışında zor bir süreçten geçtiğine işaret ederek, "Mevcut yönetimin bıraktığı noktadan daha ileriye gitmek için çalışacağız. Hem üyelerimizin hem inşaat ve konut sektörünün hem de genel olarak ülkemizin sorunları için fikirler üretmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Eren, Türkiye'nin kalkınması için STK'ler ve kamu ile iş birliğini devam ettirerek geliştireceklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"TOBB, TİM, TİSK, DEİK gibi STK'ler ile birlikte doğru fikirler üretip, ülkemizin bu zor yıllarında problemlere çareyi birlikte arayacağız. STK'lerin kendi sorumluluklarına sahip çıkarak eleştirecekleri şeyler varsa eleştirebilmelerini ama çözüm önerilerini de ortaya koymaları gerektiğini düşünüyorum."

Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeliklerine Erdal Eren, Başar Arıoğlu, Hüseyin Arslan, İhsan Çetinceviz, Deha Emral, Müfit Eren, Süheyla Çebi Karahan, Cahit Karakullukçu, Ferhat Nasıroğlu, Tevfik Öz, Erdem Tavas, Kartal Usluel ve Murat Üstay seçildi.

Denetleme Kurulu ise Nevzat Saygılıoğlu, Selim Akın ve Özgür Peker'den oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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