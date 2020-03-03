Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

03.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:00

Giresun'un Görele ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib'te görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere fındık kampanyası başlatıldı.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkını başlatılan kampanyaya destek olmaya davet etti.

Kampanyanın 20 gün süreceğini belirten Ermiş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin toprak bütünlüğünü korumak için İdlib'te Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiklerimize manevi destekte bulunmak amacıyla Belediye Başkanlığımızla beraber kavrulmuş iç fındık kampanyası başlattık. Halkımızın katılımını bekliyoruz."

Öte yandan, Görele Extreme Off Road Kulübü de Bahar Kalkanı Harekatına katılan Mehmetçiklere, hazırladıkları "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez. İdlib" yazısı ile destek verdi.

Kaynak: AA