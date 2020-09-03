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Türkiye-Macaristan milli maçı

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan,...

Türkiye-Macaristan milli maçı
03.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:38

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz

Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Holender, Siger, Sallai.

Kaynak: AA

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