Türkiye-Macaristan milli maçı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan,...

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas Yeni 4 Eylül Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz) Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Holender, Siger, Sallai. Kaynak: AA