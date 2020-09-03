Türkiye-Macaristan milli maçı
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Sivas Yeni 4 EylülHakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan,...
03.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 20:38
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye ile Macaristan arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan: Gulacsi, Lang, Attila Szalai, Fiola, Orban, Nagy, Adam Szalai, Szoboszlai, Holender, Siger, Sallai.
Kaynak: AA