Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor
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Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor

23.11.2020 10:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:51
Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın başlayacak 4. tur karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, yarın başlayacak 4. tur karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçları yarın, 25 Kasım Çarşamba ve 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. 24 Kasım Salı akşamı saat 21.00'de başlayacak mücadelede Fenerbahçe, Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Türkiye Kupası 4. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın

13.00 Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor

14.30 Ankaraspor-Muğlaspor

14.30 Boluspor-Kahramanmaraşspor

14.30 Giresunspor-Niğde Anadolu FK

15.00 Denizlispor-Turgutluspor

17.00 Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor

19.00 Bursaspor-1922 Konyaspor

21.00 Fenerbahçe-Sivas Belediyespor

25 Kasım Çarşamba

13.00 Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor

13.00 Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor

13.00 Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor

14.30 İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu

14.30 Altınordu-Çorum FK

14.30 Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor

15.00 Hatayspor-Karacabey Belediyespor

17.00 Gaziantep FK-Serik Belediyespor

19.00 Adana Demirspor-Afjet Afyonspor

19.00 FT Antalyaspor-Pendikspor

21.00 Çaykur Rizespor-Uşakspor

26 Kasım Perşembe

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor

15.00 Kasımpaşa-24Erzincanspor

17.00 Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon

19.00 Konyaspor-Manisa FK

21.00 Göztepe-Kırklarelispor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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