Türkiye kimle eşleşecek? Tokyo 2020 Türkiye voleybol takımı gruptan kaçıncı çıktı? Çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek? B grubu puan durumu!
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Türkiye kimle eşleşecek? Tokyo 2020 Türkiye voleybol takımı gruptan kaçıncı çıktı? Çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek? B grubu puan durumu!

Türkiye kimle eşleşecek? Tokyo 2020 Türkiye voleybol takımı gruptan kaçıncı çıktı? Çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek? B grubu puan durumu!
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız tüm hızıyla rakiplerini yenmeye devam ediyor. Son karşılaşmada Arjantin'i 3-0 ile geçen millilerimiz bugün Rusya ile karşılaşacak. Rusya-Türkiye voleybol maçı setlerde şuanda 1-1 devam ediyor. Peki Türkiye'nin puanı kaçtır? Türkiye gruplardan kaçıncı çıkacak? Çeyrek finalde kimle eşleşir? Çeyrek final eşleşme ihtimalleri!

Tokyo 2020 Olimpiyatları Kadınlar grup karşılaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemiz şuanda Rusya ile karşılaşıyor. Peki, Türkiye kimle eşleşecek? Tokyo 2020 Türkiye voleybol takımı gruptan kaçıncı çıktı? Çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek? B grubu puan durumu!

TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL PUAN DURUMU

Ülkemiz Tokyo 2020 B grubunda yer alıyor. B grubu puan durumu şöyle:

  1. İtalya : 9 puan
  2. ROC (Rusya) : 8 puan
  3. ABD : 8 puan
  4. Türkiye : 7 puan
  5. Çin : 1 puan
  6. Arjantin : 0 puan

Türkiye bugünkü Rusya maçını 3-0 veya 3-1 yenerse 10 puanla 2. sıraya yükselecektir.

OLASI RAKİPLERİMİZ KİMLERDİR

- Grupta 4. olursak Brezilya'nın rakibi olacağız.

- Grupta 3. veya 2. olursak Güney Kora ya da Sırbistan'ın rakibi olacağız.

Eğer şuanda oynanan Rusya-Türkiye voleybol maçını 3-1 kazanırsak gruplarda 2. olacağız.

RUSYA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ?

RUSYA 1 - 1 TÜRKİYE (Maç devam ediyor)

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