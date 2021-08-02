Türkiye kimle eşleşecek? Tokyo 2020 Türkiye voleybol takımı gruptan kaçıncı çıktı? Çeyrek finalde hangi takımla eşleşecek? B grubu puan durumu!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımımız tüm hızıyla rakiplerini yenmeye devam ediyor. Son karşılaşmada Arjantin'i 3-0 ile geçen millilerimiz bugün Rusya ile karşılaşacak. Rusya-Türkiye voleybol maçı setlerde şuanda 1-1 devam ediyor. Peki Türkiye'nin puanı kaçtır? Türkiye gruplardan kaçıncı çıkacak? Çeyrek finalde kimle eşleşir? Çeyrek final eşleşme ihtimalleri!