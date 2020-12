'Türkiye İnovasyon Haftası' bu yıl pandemiden dolayı online gerçekleştirilecek

Türkiye İnovasyon Haftası bu yıl pandemi nedeniyle online olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. İnovasyon odaklı proje sunumları ve başarı hikayelerinin de yer alacağı etkinlikte dünyanın en büyük şirketlerinden inovasyon uzmanları, projelerde fark ve etki oluşturulmasına yardımcı olacak deneyimleri, tavsiyeleri paylaşacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla 2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 25-26 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber 6 bakanın da katılacağı Türkiye'de inovasyon kavramının yerleşmesine ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak 8.Türkiye İnovasyon Haftası'nda inovatif yaklaşımları ile alanında lider dünyaca ünlü konuşmacılar, sektör liderleri, inovasyonda çığır açan teknolojik buluşların sahipleri, inovasyon paydaşları, başarı hikayeleri, inovasyon odaklı projeler ile inovasyonun çok yönlü ele alınacağı birçok panel ile inovasyon ödül töreni yer alacak.

"İlk Sanal İnovasyon Haftası'nı milyonlara ulaştıracağız"

Türkiye İnovasyon Haftası'nın sekizincisini 25-26 Aralık tarihlerinde online olarak gerçekleştireceklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye İnovasyon Haftası'na bu yıl da ilgi o kadar yoğundu ki, firmalarımızın ve gençlerimizin dört gözle beklediği bu önemli projeyi ertelemeyi bir an olsun düşünmedik. Pandemi koşullarına titizlikle riayet ederek, çekimlerimizi 15 günde tamamladık. Birbirinden kıymetli isimler, 'İnovatif Türkiye' adına pandemiye rağmen, inovasyon ekosistemine destek olmak için bir araya geldi. Böylesi zor günlerde akademisyeniyle, ihracatçısıyla, girişimcisiyle, medyasıyla kenetlenerek, ilk sanal inovasyon haftasını milyonlara ulaştıracağız. İhracatta katma değerimizin ve yüksek teknolojili ihracatın artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu anlamda, pandemi döneminde daha da çok önem kazanan, Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik konularını öne çıkarıyor, ihracatçılarımızın nicelik yerine, niteliğe odaklanmasını tavsiye ediyoruz. Küresel ticarette önemli bir dönüşüm sürecinin arifesindeyiz. Bu süreçte rekabet, sadece fiyat odaklı olmayacak. Yeni dönemde, sürdürülebilirlik, güvenli ve çevreci üretim ve katma değer başlıkları, rekabet gücümüzü belirleyecek unsurlar olacak. Bu durum, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yepyeni bir ihracat stratejisine geçmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

"Artık teknoloji ihraç eden bir Türkiye var"

Teknolojiyi hayal eden, tasarlayan, üreten ve ihraç eden bir Türkiye'nin artık var olduğuna vurgu yapan Gülle, sözlerine şöyle devam etti: "Stratejik sektörlerimizdeki bu başarıyı, tüm sektörlerimize yaymalıyız. Bu anlamda, Türkiye İnovasyon Haftası'nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ihracattan dijital ve sosyal medyaya, her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik. İnovasyon, söylemesi basit ama anlamı derin bir kelime. O kadar derin ki, tarihin başladığı yere kadar uzanıyor. Tarihin başladığı yer deyince elbette bahsettiğimiz bu topraklar, bizim topraklarımız. Binlerce yıldır bu topraklarda inovasyon; bazen medeniyet, bazen icat, bazen sanat, bazen tasarım, bazen fetih bazen de savunma oldu. İnovasyon bazen bir makine bazen de yerinde ve doğru bir karar oldu bizim için. Ama en büyük inovasyonumuz insanımız oldu. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde olmazları olduran, hayalleri gerçeğe dönüştüren bilim insanlarımız, uzmanlarımız, yatırımcılarımız ve devlet adamlarımız ile inovasyon her zaman hayatımızın bir parçası oldu. Bugün de inovasyon adına Türkiye'nin en büyük projesi ihracat oldu. Kadınıyla erkeğiyle hayalleri gerçeğe dönüştüren güçlü ihracat ailesiyle geleceğe güvenle yürüyoruz".

"İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek"

İhracatın inovasyonla, Türkiye'nin ihracatla yükseleceğini söyleyen Gülle, "Bu aile için engel yok, imkansız yok, durmak yok. İnovasyon çözümdür, inovasyon değerdir, inovasyon atılımdır, inovasyon icabında kahramanlıktır, inovasyon ihracattır. İhracat geleceğimiz, inovasyon güvencemizdir. Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyonla başlatmış olduğu Yeni Reform Döneminin, ülkemizi, milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz buluşmada, ihracat ailesi olarak üzerimize düşen tüm görev ve sorumlulukları almaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Küresel tedarik zincirlerindeki bu dönüşümü en iyi şekilde değerlendirerek, bilhassa ülkemizde üretimde katma değeri arttırıp, gerçekleşecek yerli ve yabancı yatırımlarda da teknoloji transferi sağlanmasını gözetmeliyiz. Göreve geldiğimiz 2018 yılından beri her platformda dile getiriyoruz; hedefimiz, dış ticaret fazlası veren Türkiye diyoruz ve bu dönüşüm sürecini ülkemiz için önemli bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülle, Türkiye'de İnovasyon denildiğinde, akla ilk gelen program olan Türkiye İnovasyon Haftası'nın program içeriğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Bu yıl, salgın sürecinde edindiğimiz tecrübeleriyle beraber Türkiye İnovasyon Haftası'nı yeni bir anlayış ile dizayn edip, 'ihracat" odaklı dopdolu bir içerik ve program hazırladık. Türkiye'de İnovasyon denildiğinde akla ilk gelen program olan Türkiye İnovasyon Haftası'nda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bizleri onurlandıracaklar. Ayrıca bu yıl yine küresel anlamda inovasyon ve dijital dönüşüm sürecinin devleri, Instagram'ın kurucu ortağı Mike Krieger, mucit, yazar ve fütürist Ray Kurzweil, Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir, dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof Dr. Mehmet Öz, yerli aşı geliştirici bilim insanı Prof. Dr. Aykut Özdarendeli başta olmak üzere, keynote konuşmacılarımız arasında olacaklar.

TOGG - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da keynote konuşmacılarımız olarak, değerli görüşlerini bizlerle paylaşacaklar. Ayrıca NASA'da çalışan 4 Türk'ten biri olan Dr. Umut Yıldız, bizlere derin uzay iletişimi, yıldız oluşumu gibi konuları anlatacak. Paneller, workshop ve çalışma gruplarının ayrı ayrı işleyeceği temalar ise, İhracatta İnovasyondan, Medyada İnovasyona, Dijitalde İnovasyondan Yeni Nesil Milli ekonomi ve İnovasyona kadar bir çok yeni trendi kapsıyor. Önemle altını tekrar çizmek isterim ki, 100 bin ihracatçımızı temsil eden TİM olarak, 7 kez düzenlediğimiz ve toplamda 500 bin ziyaretçiye ulaştığımız, tecrübe ve inovasyonun buluşma noktası olan, "Türkiye İnovasyon Haftası", 8. yılında da Türkiye'de İnovasyon denildiğinde akla gelen en kapsamlı program olmaya devam edecek". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı