Türkiye ile Ukrayna Arasında İkili Ticari Görüşmeler Yapıldı

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Ukrayna'nın Zaporozhye şehrine yaptığı iş gezisinin üçüncü gününde Zaporozhye TSO ve protokolü ile bir araya geldi.

Toplantıda ilk olarak Vali Yardımcısı Ella Slepyan konuştu. Slepyan, Ukrayna'yı ilk olarak tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Bundan dolayı Türkiye'ye ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Slepyan, "Türkiye bizim en önemli ortağımız. İhracat olarak Türkiye ikinci olarak topraklarımızda yer aldı. Burada önemli olan iki ülkenin ticari ilişkilerinin güçlenerek kaliteli işler yapabilmesidir. Zaporozhye'de Çerkezköy gibi iyi bir sanayi şehridir" dedi.

Vali yardımcısının ardından konuşan Zaporozhye Belediye Başkan Yardımcısı Valeri Edelev, Zaporozhye hakkında Çerkezköy TSO heyetine geniş bilgi aktardı. Eğitim, kültür, sanat ve sanayi anlamında gelişen ve büyüyen bir yer olduklarını vurgulayan Edelev, şehirde bulunan iki deniz ve bir büyük göl ve tarihi kale ile turizm anlamında da zengin olduklarını ifade etti.

Zaporozhye protokolünün konuşmasının ardından söz alan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Siz değerli yerel yöneticilerimiz ve devlet adamlarımızla da bir araya gelmek, bizim için onur ve mutluluk oldu. Sayın Başkanımızın ve değerli yöneticilerimizin bu jesti her türlü takdirin üstündedir. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de sizleri aynı samimi duygularla ülkemize ve odamıza davet etmekten onur duyarız" dedi.

"5 yıldızlı, akrediteli oda"

Çerkezköy TSO hakkında bilgi de aktaran Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin en önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden birisidir. Beş yıldızlı akredite bir Oda olarak uluslararası ticaret ve sanayi odalarıyla da anlaşmaları bulunan uluslararası organizasyonlar düzenleyen bir yetkinliğe sahiptir. Bulunduğu bölgede, yerel yönetimlerle paydaş olarak ekonomik ticari ve sosyal sorumluluk alanlarında proje geliştirme ve uygulama vizyon ve misyonuna sahip köklü bir kurumdur. Bu bağlamda Odamız aracılığıyla siz değerli yöneticilerimizin ve iş dünyasının değerli temsilcilerinin iki ülke arasında ilişkilerimizi ortaklaşa daha üst seviyelere çıkartabileceğimize, bu ilişkilerin sadece ticarette değil aynı zamanda bilim, kültür, teknik ve insani ilişkilerde de geliştirilebileceğine olan inancım tamdır. Bu duygu ve temennilerle nazik davetiniz için tekrar teşekkür ediyor saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çerkezköy TSO'nun tanıtım filmi Zaporozhye heyetine izletildi. Filmin ardından ardından ise, Zaporozhye TSO ile protokolü Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva'ya hediye verdikten sonra Başkan Kozuva da Zaporizhyha heyetine hediye takdim etti. Hediye takdiminin ardından iş gezisine katılan heyet, açtıkları masalarda ticari görüşmeleri kapsamında buradaki iş adamları ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Toplantıya Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Odessa Ticaret Ataşesi Çetin Yılmaz, Zaporozhye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Volodemir Samilov, Zaporozhye Vali Yardımcısı Ella Slepyan, Zaporozhye Belediye Başkan Yardımcısı Valeri Edelev ve iş adamları katıldı. - TEKİRDAĞ