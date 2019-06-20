Türkiye Golf Federasyonunca düzenlenen Türkiye Golf Turu'nda 9. ayağın "final raundu", şiddetli yağmur ve yıldırım tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Sahası'nda düzenlenen turnuvanın üçüncü günündeki "final raundu", şiddetli yağış ve yıldırım tehlikesi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Dereceye giren sporcular, ilk 2 raunt üzerinden değerlendirildi.

Kemer Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, National BGK, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden 21 sporcunun mücadele ettiği Türkiye Golf Turu'nun 9. ayağında erkeklerde National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 140 (-4) gross skorla birinci, Berk Çelik 156 (+12) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Kerem Tanpolat 158 (+14) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda ise National BGK sporcularından Petek Peker toplamda 152 (+8) gross skorla birinci, İrem Demir 162 (+18) gross skorla ikinci, İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Ilgın Zeynep Denizci 169 (+25) gross skorla üçüncü oldu.

Turnuvanın 10. ayağının da 1-3 Temmuz tarihlerinde Samsun'da yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA