Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu"
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından "Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu"

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 251 şehit için 251 araçlık Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu düzenledi.

16.07.2020 04:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:16

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 251 şehit için 251 araçlık Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu düzenledi.

FETÖ'nün darbe girişiminin 4'üncü yılında Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde bir araya gelen katılımcılar, gece yarısı okunan selaların ardından oluşturdukları araç konvoyuyla 15 Temmuz'un simgesi olan yerleri ziyaret etti.

İlk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü önüne gelen katılımcılar, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti.

Her ziyaret noktasında araçlarından inerek 15 Temmuz gecesi şehit olanlar için dua eden konvoydakiler ellerinde Türk bayraklarıyla tekbirler getirdi.

Son olarak Külliye önündeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giden katılımcılar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfından 'Şehide Vefa, Gaziye Saygı Konvoyu'

Kaynak: AA

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