Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 74. yılı
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 74. yılı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kuruluşunun 74. yılını kutluyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 74. yılı
10.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:10

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kuruluşunun 74. yılını kutluyor.

TGC'den yapılan açıklamaya göre cemiyet, 10 Haziran 1946'da Sedat Simavi önderliğinde gazeteciler Cihat Baban, Sait Kesler, Sadun Galip Savcı ve Hayri Alpar'ın katılımıyla kuruldu.

Cemiyetin kuruluşundan bu yana Sedat Simavi ile başlayan ilkeli duruşu, yönetim kurulları bugün de ödün vermeksizin sürdürüyor.

Cemiyetin kuruluşunun yıl dönümü olan 10 Haziran'da, dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tören yapılamadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TGC Başkanı Turgay Olcayto, bu yıl cemiyete hizmet eden kıdemli gazetecilerle buluşamamanın burukluğu içinde olduklarını ifade ederek, gelecek yıl cemiyetin kuruluşunun 75. yılını birlikte kutlama olanağına kavuşma temennisinde bulundu.

Evrensel gazetecilik kurallarına uygun dürüst icra edildiğinde gazeteciliğin onurlu bir meslek olduğunu belirten Olcayto, "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, başta Sedat Simavi olmak üzere bugüne kadar basın topluluğumuza ve cemiyetimize katkıda bulunan meslek ustalarımıza minnet borçludur. Onların bize çizdiği yolda bu 74. yılda da dimdik ayaktayız. Bütün üyelerimize ve gazeteciliğin gücüne inanan tüm dostlarımıza Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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