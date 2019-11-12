12.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:00

Türkiye-Filistin İş Konseyi toplantısı

İSTANBUL - Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, "2018 yılı Filistin'e toplam ihracatımız 657 milyon dolar, ithalatımız ise 7 milyon 760 bin dolar. 2014'le mukayese ettiğimiz zaman yüzde 100 hem ihracatımız hem de ithalatımız arttı. Ticaret hedefimiz 2 milyar dolar. Şuan 1 milyara yaklaştık " dedi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Filistin İş Birliği Konseyi 17. Ortak Toplantısı basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşti. Türkiye ve Filistin arasında ortak iş birlikteliklerinin konuşulduğu toplantıda, Türkiye'nin Filistin'e yapacağı ve yapılması gereken yatırımları ön plana çıktı. Toplantıda konuşan Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, "2018 yılı Filistin'e toplam ihracatımız 657 milyon dolar ithalatımız ise 7 milyon 760 bin dolar. 2014'le mukayese ettiğimiz zaman yüzde 100 hem ithalatımız hem de ihracatımız artmış. 2014 de Filistin İsrail'in ticaret hacminden yüzde 70 alıyordu şuanda yüzde 55'e düştü. Türkiye'den ise 2014 de yüzde 5,7 yerine şimdi yüzde 10,5 alıyor bu da yüzde 100 artmış oluyor" dedi.

Toplantı, Filistin Devleti Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, DEİK Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim ve Filistin-Türkiye İş Konseyi Başkanı Mohammad Alamour'un katılımları ile gerçekleşti.

"2018 ve 2014 arasında ihracat ve ithalatta yüzde 100 artış gerçekleşti"

Toplantıda konuşan Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı Cemalettin Kerim, "Filistin Türkiye İş Konseyi son anlaşmaya göre 2018 Ankara'da Karma Ekonomi Kurulu 6 ayda bir periyodik etkinlik yapmakta mükellef olduk. Geçen sene Kasım ayında 2 tane Filistin heyeti ağırladık. Nisan'da Filistin'e götürdük ve şuandaki Filistin toplantımızla birlikte görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Aynı zamanda son yaptığımızda gezide çok güzel bir program geçirdik ve orada 5 toplantı yaptık. Kudüs, Ramallah, Nablus, Akka ve Nasıra da Filistin iş adamlarıyla işbirliği yaptık. Filistin iş adamlarıyla işbirliği yaptık. Türkiye Kudüs Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği 2018 toplam ihracatımız 657 milyon dolar ithalat 7 milyon 760 bin dolar 2014 le mukayese ettiğimiz zaman yüzde yüz hem ithalat hem ihracat artmış. 2014 de Filistin İsrail'in ticaret hacminden yüzde 70 alıyordu şuanda yüzde 55'e düştü. Türkiye'den ise 2014 de yüzde 5,7 yerine şimdi yüzde 10,5 alıyor bu da yüzde 100 artmış oluyor" ifadelerini kullandı.

"DEİK olarak Filistin'e gidip orada fabrika kurmak istiyoruz"

Konuşmasına devam eden Kerim, "Ticaret hedefimiz 2 milyar dolar. Şuan 1 milyara yaklaştık. Biz istiyoruz ki buradan direkt Filistin'e gitsin. Güzel tecrübelerimizi Filistin'e aktaracağız. DEİK yüzde 20 indirim yapmış. Üyelerini kaydettirin bence. Filistin Konseyi'ne de üye olun bize destek lazım. DEİK olarak 4 etkinlik yaptık. Filistin'de gerçek hayatı da gördük her tarafına gittik. Aramızda çok güzel işler olsun. Filistin'i destekleyelim ana hedefimiz DEİK olarak Filistin'e gidip orada fabrika kurmak istiyoruz. DEİK ve DFEA ile birlikte. İlk görevimiz inşallah orada fabrika kuralım. Enerji plastik fabrikaları yatırımları oluyor inşallah onları çoğaltacağız" şeklinde konuştu.

Toplantı Türkiye-Filistin ikili ilişkileri arasında devam etti.

(UGR-ACÖ-E)

Kaynak: İHA