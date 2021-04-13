Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
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Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'e Türk hayırseverlerinin yaptığı yardımların son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını bildirdi.

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Batı Afrika ülkesi Senegal'e Türk hayırseverlerinin yaptığı yardımların son 5 yılda yaklaşık 10 kat arttığını bildirdi.

Çetin, ramazan organizasyonu kapsamında geldiği Senegal'de AA muhabirine vakfın ülkedeki faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

Senegal'de bu yıl Almanya'daki hayırsever Türklerin dev desteğiyle ciddi bir yardım organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Çetin, sadece Senegal'de 10 bin Kur'an-ı Kerim ile 4 bin gıda paketi dağıtımı yaptıklarını söyledi.

"Senegal, Türkiye için yükselen bir değer"

Türkiye'nin Afrika kıtasında yardımlarını en fazla artırdığı ülkelerin başında Senegal'in geldiğini vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:

"Son yıllarda Senegal Türkiye'nin yardımlarda yükselen bir değeri olarak ön plana çıkıyor Artık daha fazla organizasyon yaptığımız Senegal'de bunun karşılığını da gayet güzel görmeye başladık. 5 yıl önce Senegal'de yürüttüğümüz ramazan yardım faaliyetinde hayırsever Türk milletimizin katkısıyla yardımlarımız 7 kat arttı. Yine kurban organizasyonlarımızda bir o kadar arttı 400 hisse ile başladığımız kurban desteğimiz 4 bini aşmaya yaklaştı. Senegal'de son 5 yılda hem ramazan hem kurban yardımlarımız yaklaşık 10 kat bereketlenerek ciddi bir artış gösterdi. Bağışçılarımıza ve hayırseverlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz."

"Dışişleri Bakanı bize kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi istedi"

Abdurrahman Çetin, yürütülen yardım faaliyetlerindeki maddi artışların beraberinde hem manevi yaklaşımları hem de diplomatik ilişkilerde Türkiye açısından oldukça güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğuna dikkati çekti.

Beraberindeki Türk heyetiyle Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'ı makamında ziyaret ederek, ülkelerindeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdiklerini aktaran Çetin, "Senegal Dışişleri Bakanı, bize kendisini kız kardeşlerimiz gibi görmemizi söyledi. Türkiye'ye yakın ilgisi ve sevgisi var, tarihi birikime sahip bir isim. Senegal Türkiye ilişkilerinin tamamen kardeşlik hukukuna dayalı yürüdüğünü ifade etti. Yardım ettiğimiz ülkenin üst düzey diplomatının dile getirdiği farkına vardığı bu söylem ve yaklaşımlar ülkemiz açısından çok büyük kazanımları ifade ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin, Senegalli olan 21 öğrencinin de Türkiye'de vakfın bursuyla eğitim aldığını sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Senegal'deki yardımlarını artırarak sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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