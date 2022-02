Türkiye'den uzanan yardım eli "İyilik Treni", Afganistan'a ulaştı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda Türkiye'deki çeşitli STK'larla organize edilen "İyilik Treni", Afganistan'a ulaştı.

27 Ocak'ta Ankara'dan yola çıkan 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan tren, Türkmenistan sınırında bulunan Turgundi Sınır Kapısı üzerinden Afganistan'a giriş yaptı.

Turgundi Sınır Kapısında yapılan törene Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, Afad, Türk Kızılay, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) yetkilileri ile Taliban yönetiminin Herat Valisi Mevlana Nur Ahmed İslamcar, Herat Belediye Başkanı Hayatullah Muhacir ve Afgan Kızılay yetkilileri katıldı.

Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı Afganistan yetkilileri ve Herat'taki okullarda okuyan öğrenciler de törende hazır bulundu.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında Sağlık Bakanlığı ve Afgan Kızılayı gibi ülkedeki çeşitli kurumlara da söz konusu yardımların ulaştırılacağını kaydederek, "Bu yardım neticesinde, 750 tonla birlikte yaklaşık 30 bin aileye yardımda bulunmayı amaçlıyoruz. ve bu 30 bin aileye Afganistan'ın her köşesinde ve 34 vilayetinde dağıtılacak. Yani bu yardımımızla 34 vilayete ulaşacağız. Afganistan'ın her köşesine, her rengine ulaşmış olacağız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Afganistan'ın yüz yüze kaldığı çatışma ortamı ve Kovid-19 salgını gibi çeşitli krizlerin bu ülkeye insani yardım ihtiyacı doğurduğunu belirten Erginay, "Tüm uluslararası topluma, bu insani yardımı sağlamak üzere çağrıda bulunuyoruz. Çünkü, Afganistan'ın, Afgan halkının buna bu aşamada ihtiyacı vardır. Türkiye de bu ihtiyaca cevapsız kalmamıştır. Elinden gelen yardımı, tüm kesimleriyle birlikte yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir." dedi.

Şubat sonu ikinci bir İyilik Treni'nin daha Afganistan'a geleceğini aktaran Erginay, "Bu Türkiye'nin, Türk halkının Afganistan'a, Afgan halkına ilk yardımı değildir. Son yardımı da olmayacaktır." diye konuştu.

İki halk arasında ayrılmaz bağ

Taliban yönetiminin Herat Valisi Mevlana Nur Ahmed İslamcar, Afganistan ve Türkiye arasında yüzyıllardır süren tarihi, kültürel ve dini bağın olduğunu belirterek bu bağı "ayrılmaz" olarak tanımladı.

İslamcar, bugünün Afganistan'ın Belh vilayetinde doğan Mevlana Celaleddin Rumi ve bir dönem Afganistan'da hüküm süren Gazneli Mahmud'un iki toplum arasındaki bağın en güçlü simgeleri olduğunu kaydetti.

Siyasi arenada güçlü bir ülke olarak Türkiye'nin uluslararası arenada da Afganistan'a destek vermesini talep eden İslamcar şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dost ülke Türkiye ve dost Türkiye halkına ve ayrıca dostluk nişanesi olarak Ankara'dan Turgundi'ye varan İyilik Treni'ni göndererek bize yardım elini uzatan Türk Kızılay, AFAD gibi Türkiye'nin yardım kuruluşlarında teşekkür ediyoruz."

Türk yetkililer zorlu bir işi başardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyilik Treni talimatının ardından harekete geçen Türk kurumlarının yetkilileri trenin koordinasyonu için büyük çaba gösterdi.

AA muhabirine konuşan organizasyon yetkilileri, bu zorlu görevi başarıyla tamamlayabilmek için kimi günler geç saatlere kadar ayakta kaldıklarını söyledi.

AFAD Uluslararası İnsani Yardım Grup başkanı Burhan Aslan, yardım malzemelerinin toplanması, trene yüklenmesi, resmi işlemlerin tamamlanması, Afganistan'a ulaşım ve yardımların 34 ilde doğru insanlara ulaştırılması gibi plan aşamalarının her biri için ekibiyle birlikte büyük emek harcadığını ve böylesi zor bir işin üstesinden geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Böylesi zor bir işi başarıyla tamamladıklarını kaydeden Aslan, "18 milyona yakın açlık durumunda olan Afgan halkımızın yanında gıdasıyla, giyimiyle, battaniyesiyle, hijyeniyle, sağlık malzemeleriyle olmaya devam edeceğiz." dedi.

AFAD koordinasyonunda Afgan halkına yardımların devam edeceği müjdesini veren Aslan, yaklaşık 1000 ton yardım malzemesi taşıyan yeni İyilik Treni'nin de şubat ayı sonunda ülkeye ulaştırılması için hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Türk Kızılay Afganistan Delagasyon Başkanı Ferid Ahmed Ziya, 34 vilayete eşit paylaşım yapmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydederek, "Bu süreci şu ana kadar sağlıklı atlattık. Bundan sonrası da elbette zorlu olacaktır. Çünkü tek bir dağıtım noktasından günümüz kış şartlarında 34 vilayete dağıtım gerçekleştirmek epey zorlu." diye konuştu.

Ziya, zorluklara rağmen koordinasyon içerisinde bu zorluğu da başarıyla atlatacaklarından emin olduklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, tren garındaki depolara yardım malzemelerini istifleyen Afganlar, İyilik Treni'ne özel ücretsiz çalıştıklarını ifade ettiler.

Yardım malzemeleri Herat'ta paketlenip dağıtıma hazır hale getirilerek, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, AFAD, Türk Kızılay ve Afgan Kızılay'ı iş birliği ile ülkedeki 34 vilayetteki muhtaç ailelere dağıtılacak.

Yardım malzemeleri, gıda, kışlık giyim, tıbbi malzeme, tekerlekli sandalye, oyuncak, sağlık malzemeleri gibi geniş çeşitliliğe sahip.

Türkiye'den hareket eden İyilik Treni, İran ve Türkmenistan güzergahını kullandı.

???????Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşan İyilik Treni, 4 bin 168 kilometre yol kat etti.