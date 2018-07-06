Türkiye'de Yeni Bir Dönem Başladı"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını kaydetti.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. yasama döneminde görev yapacak olmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi ile Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getiren Tin, şunları kaydetti:

"Her yeni başlangıç beraberinde yeni umutları da getiriyor. Biz iktidara geldiğimizden bu yana vatanımız için hep güçlü Türkiye umuduyla çalıştık, ülkemizi bugünlere getirdik. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Yüreğimiz, Türkiye'mize hizmet etme aşkıyla çarpıyor. TBMM'de yeni bir yasama dönemine başlamanın yanında, ülkemiz yeni bir yönetim sistemine geçiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş ve uygulanma sürecinde, böylesine tarihi öneme haiz bir dönemde görev yapacak olmanın da gururunu yaşıyorum. Aynı zamanda bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun bilincindeyiz. Çok şanslıyız. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var. Böylesine güçlü bir lider ve usta ile çalışacak olmanın ayrıcalığını yaşayacağız. Türkiye'yi güçlü yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bize güvenen milletimize, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mahcup olmayacağımıza inanıyorum. Milletimiz de dualarını esirgemesin. Allah yolumuzu açık etsin."