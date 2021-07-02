Türkiye'de otomobil satışları yüzde 52,4 arttı
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Türkiye'de otomobil satışları yüzde 52,4 arttı

Türkiye'de otomobil satışları yüzde 52,4 arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55,4 oranında arttı.

Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 55,4 oranında arttı. Otomobil satışları ise bu dönemde geçen yıla göre yüzde 52,4 oranında yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı 6 aylık verilerini online toplantıyla açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 52,4 oranında artarak 310 bin 325 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 67,2 artarak 84 bin 376 adede ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Haziran ayında yüzde 12,5, otomobil pazarı yüzde 9,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 25,6 oranında arttı. Haziran ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 yılı Haziran ayına göre yüzde 12,5 artarak 79 bin 819 adet oldu.

Haziran ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 artarak 62 bin 348 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 25,6 artarak 17 bin 471 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 12,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,9 arttı

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 41,3 pay ve 128 bin 298 adet ile Sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,1 pay ve 105 bin 668 adet satış ile SUV, yüzde 22,6 pay ve 70 bin 38 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

(İHA)

Türkiye'de otomobil satışları yüzde 52,4 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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