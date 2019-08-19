Türkiye'de ilk 'Satranç Boks' şampiyonası Niğde'de yapıldı

19.08.2019 10:34

'Soğuk Ekvator' adlı bir Fransız çizgi romanından ismini alan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası Niğde'de yapıldı.

Ocak ayında Niğde'de kurularak faaliyetlerine başlayan Satranç Boks Federasyonu, yeni trend olarak yaygınlaşmaya başlayan Satranç Boksu Türkiye Şampiyonası'nı Niğde'nin Altunhisar ilçesinde gerçekleştirdi. 8 ilden 100 sporcunun katıldığını şampiyonada derece alan sporcular 11-15 Aralık tarihlerinde ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. İki ayrı disiplinin bir araya geldiği Satranç Boksu 5 raunt üzerinden oynanıyor. Satranç boksuna sporcular ilk olarak 3'er dakikalık periyotlar halinde ringde satranç oynayarak başlıyor. 3 dakikanın ardından rakip mat edilirse sporcu yarışı kazanıyor ancak satranç oyununda bir sonuç elde edilmezse aynı ringde sporcular bu kez boks maçına geçiyor. Dünyada ilk kez 2003 yılında Berlin'de federasyonu kurulan Satranç Boksu 14 ülkede resmi olarak yapılıyor.

Sporcuların hem zekalarını hem de fiziksel güçlerini kullanmak zorunda olduğu sporla ilgili bilgi veren Türkiye Satranç Boksu Federasyon Başkanı Köksal Arıkan, Satranç Boksunu strateji kurabilme ve cesaretli olmak olarak tanımladı. Arıkan, "Satranç boksu bizle beraber dünya üzerinde 14 ülkede resmi olarak yapılan bir spor branşı. Türkiye'de biz federasyonu Ocak ayı itibari ile kurduk ve şu anda faaliyetlerimizi yerine getiriyoruz. Türkiye Şampiyonasını düzenledik ve burada şampiyon olan sporcularımız da 11-15 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan dünya şampiyonasına katılacaklar. Dünya Şampiyonası'na yaklaşık 14 ülke katılacak Türkiye olarak bu yarışa ev sahipliği yapacağız, gururluyuz" dedi.

Satranç boksunun zeka, fiziksel güç, strateji ve cesaret istediğini söyleyen Arıkan, "Satranç zeka ağırlıklı boks ise biraz daha fiziksel gücün ön planda olduğu bir spor branşıdır. Aynı zamanda zeka gücü, fiziksel güç, cesaret ve strateji gerektiren bir spor dalıdır satranç boksu. Sporcularımız hem zeka hem fiziksel güç kullanacaklar aynı zamanda da strateji kurabilme yeteneğine sahip olacaklar. Zekasını ve fiziksel gücünü aynı anda doğru şekilde kullanabilmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA