"Türkiye'de deprem başlıklı buluş sayıları yüzde 57 geriledi"

11.10.2019 12:09

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 2015 yılından itibaren deprem başlıklı buluş sayılarında azalma olduğunu kaydederek, "2015'ten sonra ise deprem tehlikesinin giderek unutulduğunu görüyoruz. 2015 ile 2018 yıllarını deprem başlıklı buluş sayıları bazında kıyaslarsak 2018'de yüzde 57'lik bir gerileme söz konusu" dedi.



Son 3 hafta içinde Marmara bölgesinde çevresinde irili ufaklı çok sayıda deprem gerçekleşti. Gerçekleşen depremlerden en fazla hissedileni ise Marmara Bölgesi'nde meydana gelen 5,8'lik deprem olarak görüldü. Akıllara depreme Türkiye'nin hazır olup olmadığı sorularını getirdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, deprem başlıklı buluşların sayılarını değerlendirdi.



"2015'ten sonra ise deprem tehlikesinin giderek unutulduğunu görüyoruz"



Akbulut, buluşların ihtiyaçlardan doğduğuna ve 2014'te meydana gelen depremle birlikte 'deprem başlıklı' buluş sayılarından 2015'te yükseliş yaşandığına dikkat çekerek, "Ülkemizde; deprem yastığı, deprem erken uyarı sistemleri, depreme karşı emniyetli yorgan ve somya (karyola) düzeneği, depremde zemin titreşimlerinin söndürülmesini sağlayan sistemler gibi birçok başlıkta, 2019'un 8 aylık dönemine kadar 150'den fazla buluş yapılmış. 2014'te meydana gelen 6,5'lik deprem sonucunda 2015 yılında deprem odaklı buluş sayısı 35'e ulaşarak en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu da bize ihtiyaçların buluşları ortaya çıkardığını gösteriyor. 2015'ten sonra ise deprem tehlikesinin giderek unutulduğunu görüyoruz. 2015 ile 2018 yıllarını deprem başlıklı buluş sayıları bazında kıyaslarsak 2018'de yüzde 57'lik bir gerileme söz konusu" şeklinde konuştu.



"Kayıplarımızı en aza indirmek için bu konudaki buluşlar hayata geçirilmeli"



Akbulut, topluma fayda sağlayacak değerdeki buluşların sadece proje aşamasında kalmaması gerektiğini ifade ederek, "Bu konuda gerek girişimcilere, gerek resmi kurumlara çok iş düşüyor. Teşvik edici desteklerle tüm buluşların topluma sunulması sağlanabilir. Teknolojimiz ancak bu şekilde gelişim gösterecektir. Ülke olarak yaşadığımız deprem felaketlerine yenisini eklememek ve bu konudaki kayıplarımızı en aza indirmek için yapılan buluşların uygulamaya geçmesi gerekiyor. Patent almaya uygun görülmüş nitelikteki tüm buluşlar depreme karşı daha güçlü olmamızı sağlayacaktır. Kayıplarımızı en aza indirmek için bu konudaki buluşlar hayata geçirilmeli" açıklamasında bulundu.



Deprem konulu buluşlarda en fazla başvuru yapan ülke Japonya



Diğer taraftan deprem konusunda en fazla başvuru yapan ülke ve kurum sayılarına ilişkin de bilgi veren Akbulut, "Dünya'da deprem odaklı buluş başvurusunda ilk 19 ülkenin yaklaşık 130 bin buluşla ilgili işlem yaptığı görülüyor. Bu ülkeler arasında ilk sırada 53 bin 408 buluşla Japonya geliyor. Japonya'yı sırasıyla; Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü, Avrupa Patent Ofisi, Tayvan, Rusya Federasyonu, Almanya, Kanada, Avustralya, Hindistan, Birleşik Krallık, Meksika, Fransa, İtalya, Brezilya, İspanya ve Hong Kong takip ediyor" dedi.



"Deprem odaklı buluş konusunda dünyada artan bir trend var"



Akbulut, deprem odaklı buluş konusunda küresel anlamda artan bir trend olduğuna işaret ederek, "Sırasıyla incelediğimizde dünyada deprem odaklı buluş sayısında da artış olduğunu görüyoruz. 2016 yılında 10 bin, 2017 yılında 11 bin, 2018 yılında ise 13 bin buluşla ilgili işlem yapılmış durumda" bilgisini verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA