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Türkiye'de bu yıl 5 milyon ton patates üretimi bekleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, patates ihracatı izni konusunda sıkıntı olmadığını kaydederek, "2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla Gürcistan, Suriye ve Irak'a patates ihracatı yapıldığını görüyoruz.

Türkiye'de bu yıl 5 milyon ton patates üretimi bekleniyor
22.07.2020 14:26 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:29

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Tarım Havzaları Daire Başkanı Uğur Erdem, patates ihracatı izni konusunda sıkıntı olmadığını kaydederek, "2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla Gürcistan, Suriye ve Irak'a patates ihracatı yapıldığını görüyoruz. Bizim her yıl ortalama 130-150 bin ton arasında da bir patates ihracatı potansiyelimiz var. Ayrıca bu yıl ülke genelinde 5 milyon ton patates rekoltesi bekleniyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü tarafından patates ihracatında herhangi bir kısıtlama olmadığına dair Dinar, Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde üreticilerinde katılımı ile toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılarda konuşan Erdem, ihracat iş ve işlemlerinde kolaylık sağlaması için ön izin verme yetkisinin 13 Haziran 2020 tarihi itibari ile Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine devredildiğini kaydederek, "Türkiye'deki çeşitli illerde patates hasadının başladığını ve bu yıl ülke genelinde 5 milyon ton rekolte bekleniyor. Türkiye'nin tüketimi için ihtiyacı karşılayacak kapasiteye sahibiz. Ayrıca bizim her yıl ortalama 130-150 bin ton arasında da bir patates ihracatı potansiyelimiz var. Bu yılda dünyada yaşanan pandemiden dolayı da tüketim de bir düşüş var. Ama bu yıl yeni patates hasadıyla birlikte talebe göre hiç bir koşula ve sınırlandırmaya bakmadan ihracat izinlerini veriyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin bu konuda tereddütte düşmelerine gerek yok" dedi.

"Türkiye'de patates ihracatında her hangi bir izin sıkıntısı yok"

Türkiye'de hasadına başlanan patatesin ihracatına ilişkinde konuşan Erdem, "2020 yılı ilk altı ayına bakıldığında en fazla Gürcistan, Suriye ve Irak'a patates ihracatı yapıldı. Patates ihracatı yapmak isteyen bütün üreticiler ile tüccarların bulundukları şehirlerdeki İl Müdürlüklerine başvurmaları halinde herkese patates ihracatı izinlerini veriyoruz. Türkiye'de patates ihracatında her hangi bir izin sıkıntısı yok. Bu noktada bütün üreticilerimizin taleplerini karşılayacağız. Türkiye'de patates üretiminde Afyonkarahisar'ın 3'üncü sırada yer alıyor.

Üreticilerimizi ve tüketicimizi koruyucu her türlü tedbiri alıyoruz. Başvuran herkese de patates ihracatı izinlerini veriyoruz. Ayrıca 17 Temmuz 2020 tarihi itibari ile ilimizden direkt Rusya'ya patates ihracatı yapılabilmesi amacıyla gerekli yazışmalar bakanlığımıza sunulmuştur" diye konuştu.

"Normal ihracat prosedürlerine uyarak patates ve soğan ihracatı yapılabilir"

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürü İbrahim Acar ise Afyonkarahisar'ın tarımsal üretim içerisinde önemli bir yere sahip olan yemeklik patates Türkiye üretiminde yaklaşık 550 bin ton üretimle 3. sırada yer aldığını hatırlattı. Acar ayrıca ihracat yapmak isteyen tüm firmaların ön izne gerek kalmadan normal ihracat prosedürlerine uyarak patates ve soğan ihracatını yapabileceklerini ifade etti.

Gerçekleştirilen toplantılara çok sayıda üreticinin yanı sıra belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve koordinatör Ergin Toprak da katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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