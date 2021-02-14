Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'da düzenlendi

Türkiye Dağ Kayağı Şampiyonası, Trabzon'un 1900 rakımlı Haldizen Yaylası'nda düzenlendi. Kentte ilk kez düzenlenen şampiyonaya, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcular ve doğaseverler ilgi gösterdi.

2021 yılı Türkiye Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Şampiyonası, Trabzon'un Çaykara ilçesinde 1900 rakımlı Haldizen Yaylası'nda düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sporcular 7 ayrı kategoride yarışarak hünerlerini sergiledi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Üniversitesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organizasyonuyla gerçekleşen şampiyonada dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Trabzon'da ilk kez düzenlenen şampiyonanın ödül töreninde konuşan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, "Bu şampiyona ülkemizdeki en önemli faaliyetlerden biridir. Şampiyona sonucunda milli takım sporcularının belirlenmesi de bizim için önem taşımaktadır. Özellikle bu bölge dağ kayağı açısından çok önemlidir. Sporcuların yetiştirilmesi, yine doğa sporları açısından doğa turizmine de önemli bir katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Özellikle Haldızen ve Doğu Karadeniz'de bulunan bu bölgede kaymak için uygun alanlar karşımıza çıkıyor. Bundan dolayı ilk defa böyle bir yarışma düzenlemiş olduk. Umarız burada dağ kayağı artık yapılan çalışmalarla daha da gelişerek istediği yere gelecektir" dedi.BAŞKAN ZORLUOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na da ayrıca teşekkür eden Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Başar, "Genç sporcularımız Başkanımız Murat Zorluoğlu sayesinde buradan mutlu ayrılıyorlar. İlk defa bu bölgede yapılan etkinlikte bizleri yalnız bırakmadılar. Destek verdiler. Kendisine özellikle yürekten teşekkür etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Yarışmada dereceye giren sporcular ve kategorileri şu şekilde;BÜYÜK ERKEKLER1. Ali Osma2. Emirhan Koç3. Miraç GülrakBÜYÜK KADINLAR1. Yeliz Esen2. Gülşah Burcu Akpınar3. Dilara YılmazU20 ERKEKLER1. Dorukan Kömür2. Ertuğrul Kaan3. Vahit ArıklıU18 ERKEKLER1. Emirhan Karslı2. Emircan Akpınar3. Ahmet UçgunU16 ERKEKLER1. Emirhan Kars2. Batuhan Tayyar Kamçı3. Ahmet TuğrulU18 KADINLAR 1. Ceren Ziyalar2. Sultan Dolunay3. Sıla DemirU16 KADINLAR1. Sueda Sultan Evci2. Aleyna Gümüş3. Rana Tandoğan

Kıyasıya mücadelenin sergilendiği şampiyonada dereceye giren sporcular madalya ve kupayla ödüllendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL