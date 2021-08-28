Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Çetinye'deki Cumhurbaşkanlığı Rezidansı'nda tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Cukanoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Cukanoviç'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Cukanoviç ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cukanoviç'in birbirine heyetlerini tanıtmasının ardından aile fotoğrafı çekildi.

Tören sonrası iki Cumhurbaşkanı heyetleriyle görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da resmi törenle karşılandı - Haberler
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