Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Aksaray'da sona erdi
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Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Aksaray'da sona erdi

Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası, Aksaray'da sona erdi
Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Spor

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Güzelyurt Belediyesi iş birliğiyle Aksaray'da gerçekleştirilen Türkiye Bisikletle Oryantiring Şampiyonası tamamlandı.

Güzelyurt ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci günündeki uzun etap yarışlarına 22 kulüpten 55 sporcu katıldı. Sporcular, ilçenin tarihi yapıları arasında kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonu, 40 yaş erkeklerde Cevdet Alyılmaz, 40 yaş kadınlarda Ahu Yetiş, 21 yaş erkeklerde Ali Uzun, 21 yaş kadınlarda Gülşah Bircan Akpınar, 20 yaş erkeklerde Burak Mithat Bayındır, 20 yaş kadınlarda Eylül Şenal ve 18 yaş erkeklerde Mehmet Emin Asan birinci sırada tamamladı.

Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Güzelyurt Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ile Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz takdim etti.

Ödül töreninde konuşan federasyon başkanı Akyüz, Aksaray'da iki gün süren şampiyonadan büyük keyif aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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