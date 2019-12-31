Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı: "3 yılda 48 yıllık hizmet yaptık"

31.12.2019 13:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:34

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 3 yılda 48 yıllık hizmet yaptıklarını söyledi.

Küçükbakırcı, bir restoranda 2019 yılı değerlendirmesi için düzenlediği basın toplantısında, yönetimi yaklaşık 3 yıl 1 ay önce devraldıklarını ve o günden beri Türkiye'de bisiklet sporunun gelişimi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinden bu yana önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Küçükbakırcı, şunları kaydetti:

"Federasyonu teslim aldığımız gün, 85 sporcumuz vardı. Bizim koştuğumuz yıllarda ise Konya'daki sporcu sayısı 120 civarındaydı. Son 20 yıl maalesef sporu sevmeyen kimselerin elindeydi bisiklet sporu. Öncelikli işimiz sayıyı artırmadan önce kendi insanlarımızı eğitmeye başladık. Çalıştay yaptık 135 hoca katıldı. Bunlar ne hocası diye sordum. 3 yıl spor yapmış antrenör sertifikası almış hoca. Ön grupta bitirmiş mi yok. Ulusal takımlarda başarısı var mı? Yok.Tabi il işimiz bunları eğitmek oldu. Netice itibariyle büyüklerde 85 sporcumuz var. Lisanslı sporcumuz ise bine ulaştı. Hedefimiz olan 5 bin lisanslı sporcu sayısına ise en geç 1,5 yıl içerisinde ulaşmayı hedefliyoruz."

Küçükbakırcı, eğitimsiz bir yerlere gelmenin çok yanlış olduğunu vurgulayarak, göreve gelir gelmez işe eğitimle başladıklarını ve daha sonra da kulüp sayılarını artırarak devam ettiklerini söyledi.

Lisanslı sporcu sayısını 3 yılda yaklaşık bin kişiye ulaştırdıklarını anlatan Küçükbakırcı, şöyle devam etti:

"Bizden önceki dönemlere kıyasla bir yılda 16 yıllık faaliyet yapmışız. 3 yıldır buradayız bu da demek oluyor ki 48 yıllık hizmet etmişiz. Yılda 89-91 faaliyet gerçekleştirmişiz. Bunların 30 tanesi uluslararası. 2020 yılında yaklaşık 50 uluslararası organizasyon gerçekleştireceğiz. Konya'da düzenlenecek Uluslararası Mevlana Turu bunlardan birisi. Hatta Konya için bir kaç organizasyonun daha adı geçiyordu ama halktan ilgi olmayınca 'sizler buna layık değilsiniz' dedik ve bazı organizasyonları aldık. Eleştiriliyoruz ama olsun. Federasyon olarak bir beklentimiz yok. Eğer bu işi çok daha iyi yapabilecek varsa biz anahtarı her zaman veririz. Yapabiliyorsak en iyisini yapmaya çalışırız ama yapamıyorsak da bırakıp gitmesini biliriz."

Basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri Tevfik Erdoğdu ve Mehmet Oğuz da katıldı.

Kaynak: AA