Türkiye Basketbol Federasyonu, teröristleri yurt dışına kaçırdığı iddia edilen İbrahim Seten'le ilgili savcıları göreve çağırdı

Geçtiğimiz aylarda Rıdvan Dilmen'le FETÖ krizi yaşayan gazeteci İbrahim Seten'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Seten'in Türkiye Basketbol Federasyonu'nda çalıştığı dönemde 3'ü terör örgütü üyesi 5 kişiyi ABD'ye kaçırdığı ifade edildi. Federasyon, konu ile ilgili bir açıklama yaparak savcıları soruşturma için göreve çağırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, 1992-1994 yılları arasında federasyonda görev yapan ve bu dönemde sahte pasaportla 3'ü terör örgütü üyesi, toplamda 5 kişiyi ABD'ye kaçırdığı iddia edilen gazeteci İbrahim Seten'le ilgili bir açıklama yaparak savcıları göreve çağırdı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumun adının bu olay ile anılmasından dolayı üzüntü yaşadıkları belirtilirken, ilgili isimler hakkında soruşturma başlatılması için kamu makamlarının ve savcıların gerekli çalışmaları yapması gerektiği ifade edildi.

İşte federasyondan yapılan açıklama;

A Erkek Milli Takımımızın, İsveç ve Hırvatistan'ı yenerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, "İbrahim Seten" isimli kişinin 1992-1994 yıllarında Federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır.

Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür.

Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adlî yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

HİDAYET TÜRKOĞLU: FEDERASYONUMUZ KONUYA HASSASİYETLE YAKLAŞMAKTADIR

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada iddialar nedeniyle federasyon adına büyük üzüntü duyduğunu ve konuya hassasiyetle yaklaştıklarını söyledi.

Savcıları ve kamu denetçilerini göreve çağıran Türkoğlu, "Son iki gündür medyada yer alan haberler ışığında, Turgay Demirel döneminde yaşanan İbrahim Seten olayının tüm detaylarını araştırıyoruz. Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. Buradan, iddiaların hedefindeki İbrahim Seten, dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel ve ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımızı ve kamu denetçilerini göreve davet ediyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın başarılarını kutlamak isterken, son derece vahim, üstelik belgeye dayalı bu iddiayı yok saymak mümkün değildir. Federasyonumuz, bu tarz konulara hassasiyetle yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sosyal medyada ortaya çıkan iddia ve belgelere göre; Türkiye Basketbol Federasyonu'nda 1992-1994 yılları arasında Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapan İbrahim Seten'in üniversite döneminden tanıştığı Osman A. isimli şahıstan 100 bin dolar değerinde teklif aldığı ve bu teklif karşılığı 5 kişiyi yurt dışına kaçırması istendiği belirtildi.

Bu girişimin ortaya çıkması sonrası İbrahim Seten ve iki federasyon görevlisinin gözaltına alındığı ancak Osman A'nın kaçtığı ifade edildi. Çıkarılan sahte pasaportla federasyon aracılığı ile bu 5 kişinin ABD'ye kaçırıldığı kaydedildi. İddiadaki en kritik detay ise, bu 5 kişiden 2'sinin DHKP-C, 1'inin de PKK terör örgütü üyesi olduğuydu.

Gözaltındaki İbrahim Seten'in babası tarafından ödenen kefaletle serbest kaldığı ve tüm özgeçmişlerinden bu olayın silindiği de iddialar arasında yer aldı.

RIDVAN DİLMEN'LE FETÖ KRİZİ YAŞADILAR

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, eylül ayında yaptığı canlı yayında İbrahim Seten ile birlikte Rasim Ozan Kütahyalı, Mehmet Arslan, İsmail Er gibi gazetecileri FETÖ'cülükle suçlamış ve "İbrahim Seten vatan hainidir, FETÖ sevdalısıdır. Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız tweetleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İbrahim Seten ise Rıdvan Dilmen'in bu iddialarına, "İbrahim Seten adında, iki yıl önce emekli olmuş, eski bir spor müdürüyüm. Birkaç gündür ben ve arkadaşlarım Rıdvan Dilmen'in saldırılarına maruz kalıyoruz. Bunun sebebi de kendisini eleştirmiş olmamız. Evet eleştirdim. Çünkü tarafsız olduğunu iddia ederek oturduğu ve milyonlarca kişiye ulaştığı koltukta Fenerbahçe temsilcisi gibi davranıyor. Ben de espriyle karışık 'Bu sezon Rıdvan Dilmen sezonu olsun' diyorum. O da, bu eleştirilerime sağlam cevap veremediği için karşılığında bana 'FETÖ'cü' iftirası atıyor. Mesele bu kadar basit aslında. Ama meselenin basit olması, bendeki, 'Başkasının yerine utanma' duygusunu yok etmiyor maalesef" şeklinde yanıt vermişti.

"NEDEN 19 KERE CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI KULLANDI?"

Açıklamalarına devam eden Seten, "NTV'deki bir saatlik kara tiyatroyu izleyen herkeste bu duygunun oluştuğuna eminim. FETÖ alçağı ile ilgili zamanında attığım birkaç ironik tweet'in ekran görüntüsünden başka söyleyecek bir şeyi yoktu çünkü. O da ciddi tek lafı olmayan pek çok zavallının yaptığını yaptı, arkasında büyük bir siyasi güç varmış gibi davrandı. Hiçbir delili olmadan 81 milyonun önünde insanları 'FETÖ'cü' olmakla suçlayarak, FETÖ davasını da sulandırdı. Dahası.. Aklıselim sahibi biri; İbrahim Seten adlı 2 yıl önce emekli olmuş, eski spor müdürüyle kavga ederken, neden 19 kere Cumhurbaşkanımızın adını kullanır? Siyaseti arkasına aldığı izlenimi verirken sergilediği sakil görüntüyle; en büyük zararı bu kuruma verdiğini nasıl fark etmez?" ifadelerini kullanmıştı.