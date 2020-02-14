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Türkiye Basketbol Federasyonu ile BM iş birliği protokolü imzalayacak

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında ortaklık protokolü imzalanacak.

14.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:08
Türkiye Basketbol Federasyonu ile BM iş birliği protokolü imzalayacak

Federasyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında ortaklık protokolü imzalanacak.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, iş birliği protokolü 17 Şubat Pazartesi günü Ankara Salonu'nda saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

Ayrıca FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı oyuncuları, saat 16.30'da basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

İki etkinliğe Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katılacak.

Kaynak: AA
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