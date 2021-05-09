Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajla Anneler Günü'nü kutladı.

Başkan Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Her daim yanımızda olup, hem mutluluğu hem hüznü en içten duygularla paylaşan annelerimize olan minnetimizi bir güne sığdırmak mümkün olmasa da; Anneler Günü onları mutlu edebilmenin güzel bir fırsatıdır. Merhametin ve fedakarlığın hayatımızdaki yegane simgesi anneler; sonsuz hoşgörü ve şefkatleriyle bireylerin, gelecek nesilleri şekillendirebilme kabiliyetleriyle toplumların en değerli parçasıdır. Bu düşüncelerle; başta annem ve eşim olmak üzere, bize karşılıksız sevginin varlığını kanıtlayan bütün annelerimizin Anneler Günü'nü içtenlikle kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan