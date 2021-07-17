Türkiye Afrika'ya "kurban" olacak
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Türkiye Afrika'ya "kurban" olacak

Türkiye Afrika'ya 'kurban' olacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'den birçok kurum ve kuruluş Kurban Bayramı'nda Afrika'da birçok ülkede kurban keserek, kurban eti yiyemeyen insanlara ulaşacak.

Türkiye'den birçok kurum ve kuruluş Kurban Bayramı'nda Afrika'da birçok ülkede kurban keserek, kurban eti yiyemeyen insanlara ulaşacak.

Afrika'da su kuyuları, mescit, yetimhane, Arakanlılara barınak, Filistin ve Suriye'ye yardım tırları gönderilmesiyle bilinen Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği, Afrika'da vekaletle kurban kesecek.

Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, bu Kurban Bayramı'nda Kenya'da kurban etini tadamayan ihtiyaç sahibi insanlara kurban eti ulaştıracaklarını söyledi.

Karabük Kent Meydanı'nda açtığı stantta kurban bağışı toplayan Söylemez, bine yakın kişinin vekalet verdiğini, ilginin artarak devam ettiğini söyledi. Bağışların 19 Temmuz'a kadar alınacağını aktaran Söylemez, "Tüm hayırseverlerden kurban bağışları bekliyoruz. Bağış almaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi gerçekten çok büyük. Halkımızın ilgisi o kadar yoğun ki bağışları yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda Kenya'da Dadaab kampında çöl sıcağında yaşam mücadelesi veren Müslümanlar için halkımızın bağışlarını bekliyoruz" dedi.

Afrika'nın birçok bölgesinde henüz kurban etini tatmamış Müslümanlar olduğunu aktaran Zehra Söylemez, "Biz her Kurban Bayramı'nda henüz kurban etiyle buluşmamış insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Hala kurban etini görmemiş, tatmamış insanlar bulunuyor. Onlar bizleri gördüklerinde çok mutlu oluyorlar, Türkiye'den geldiğimizi öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamıyorlar" diye konuştu.

Söylemez, Çad, Somali, Arakan, Etiyopya, Kenya, Uganda ve Bangladeş olmak üzere 7 ayrı ülkede 200'ün üzerinde de su kuyusu açtıklarını, su kuyu açma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti. - KARABÜK

Türkiye Afrika'ya 'kurban' olacak
Türkiye Afrika'ya 'kurban' olacak
Türkiye Afrika'ya 'kurban' olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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