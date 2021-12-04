Türkiye-ABD ikili ticaretini ileriye taşıyan şirketler ödüllendirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda öncelikli başlıklarımız arasında sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar&Ge, bölgesel yönetim merkezleri ve teknoloji girişimleri yer alıyor." dedi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye ), Türkiye ile ABD arasında iki taraflı ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine katkıda bulunan Türk ve Amerikan şirketlerini bu yıl üçüncü kez ödüllendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmasında, üç yıldır düzenlenen ödül töreninin, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sağlayan şirketlerin çalışmalarının görünür olması ve diğer şirketlere ilham teşkil etmesi açısından çok değerli olduğunu söyledi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, yatırımlarda öncelikli başlıklar arasında sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar&Ge, bölgesel yönetim merkezleri ve teknoloji girişimlerinin yer aldığını ifade etti.

"Bu bağlamda AmCham ödüllerinde oluşturulan kategorilerin, uluslararası doğrudan yatırım stratejimizle uyumlu olduğunu görmek de ayrı bir memnuniyet kaynağı" diye konuşan Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak, Amcham üyelerine Türkiye'deki yatırımları için azami ölçüde destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu ise AmCham'in Türkiye'de 50 milyar doların üzerinde yatırımı bulunan 110'u aşkın Amerikan şirketini temsil ettiğini hatırlattı.

Turnaoğlu, Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedefin, her iki taraf için ticari fırsatlar anlamında motivasyon yarattığını belirterek, "İkili ticarette ABD, 8'inci sıradan 2'inci sıraya yükseldi ve Türkiye'nin en hızlı büyüdüğü ihraç pazarlarından birisi." diye konuştu.

"Türkiye'yi hem lojistik hem Ar-Ge hem de hizmette bölgesel merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz"

Amerikan şirketlerinin, Türkiye'den dünyanın diğer ülkelerine her yıl 10 milyar dolara yakın ihracat yaptığını vurgulayan Turnaoğlu, "İki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerde çok daha büyük bir potansiyel var." dedi ve yatırım, iş gücü ve ihracata yaptıkları katkının yanı sıra, dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve kurumsal yönetişimin gelişimine katkı sunduklarını belirtti.

"Yerel iş ortaklarımızı küresel değer zincirleriyle buluşturuyoruz. Temel hedefimiz, Türkiye'yi dünyaya taşıyan güç olmak" diye konuşan Turnaoğlu, "Türkiye'yi hem lojistik hem Ar-Ge hem de hizmette bölgesel merkez haline getirmeyi amaçladıklarını hatırlattı. "Bu doğrultuda KOBİ'lerimizi dünyaya açıyor, yeşil üretim dönüşümüne öncülük ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turnaoğlu, Türkiye'de yeni yatırım fırsatları için aktif destek sağladıklarını ifade ederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki dönemde de yükselmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

"ABD, Türkiye ekonomisinin potansiyeline inanıyor"

ABD Ankara Büyükelçiliği Başmüsteşarı Scott Oudkirk ise ABD'nin, Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü potansiyeline yönelik değişmez inancına vurgu yaptı.

Oudkirk, "Burada faaliyet gösteren Amerikan şirketlerini desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca, Başkan Biden'ın #DahaİyisiniYenidenİnşaEt (#BuildBackBetter) hedeflerini gerçeğe dönüştürmek üzere onlarla ortaklığa gitmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren 1.800 ABD şirketinin Türkiye ekonomisine 50 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını ve 40 binden fazla insanı istihdam ettiğini belirten Oudkirk, "On yıllar boyunca, ilişkimizin üzerinde durduğu bu ortak refah, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki dostluğun da temelini oluşturmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"I AmChamPion" ödül töreni

Ödül töreni kamu ve iş dünyasından üst düzey temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirildi. Törende Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri, "ABD'de Türk Yatırımı", "Türkiye'de ABD Yatırımı", "İhracat", "Bölgesel Merkez Olma", "İnovasyon", "Çeşitlilik & Kapsayıcılık", "Sürdürülebilirlik" ve "Startup'lar" olmak üzere 8 kategoride ödül aldı.

Jüri tarafından Türk-Amerikan iş diyaloğuna katkı sağlayan iş insanı olarak Onur Ödülü'ne ise Rahmi Koç layık görüldü.

"I AmChamPion" ödüllerinin jüri üyeleri arasında Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan (Jüri Başkanı), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Eczacıbaşı Group Üst Yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah, August Leadership Ortağı Ümran Beba, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Heather Byrnes, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri Prof. Dr. Ersel Aydınlı, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT, Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen ve freelance gazeteci Şelale Kadak yer aldı.

Türk şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında, ihracat ödülünü Gülsan, Türk start up şirketi ödülünü BlindLook ve ABD'de yılın Türk yatırımcısı ödülünü KordSa aldı.

Amerikan şirketlerinin ödüllendirildiği kategoriler kapsamında ise yatırım ödülünü Ford Otosan, bölgesel merkez ödülünü Corteva Agriscience, sürdürülebilirlik ödülünü PepsiCo, çeşitlilik ve kapsayıcılık ödülünü UPS ve inovasyon ödülünü Dow aldı.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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