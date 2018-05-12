Dünya Ralli Şampiyonası, 8 Yıl Aradan Sonra Türkiye'de Yapılacak

Dünya Ralli Şampiyonası, 8 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor. 13-16 Eylül tarihleri arasında Muğla'da yapılacak olan yarışın basın toplantısı, TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Dünya Ralli Şampiyonası 8 yıl aradan sonra Muğla etabıyla Türkiye'de yapılacak. Çırağan Sarayı'nda yapılan basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Ralli Şampiyonası Genel Müdürü Oliver Ciesla, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ve Spor Toto Teşkilatı Genel Müdürü Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı. WRC Genel Müdürü Oliver Ciesla. Türkiye'ye yeniden hoşgeldin diyerek sözlerine başladı. Türkiye'nin parkurda olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ciesla, "Türkiye'nin 2010 yılının ardından tekrar geri dönmesinden dolayı mutluyum. Burada yapılacak olan yarışta 50 bin izleyicinin gelmesini bekliyorum. TOSFED son aylarda inanılmaz işler yaparak bu yarışın Türkiye'de yapılmasını sağladı. Türkiye şu anda Avrupa'nın 5., dünyanın da 14. büyük otomobil üreticisi. Ralli çok otantik bir spor. Televizyonda dünya genelinde 850 milyon seyircinin olduğu bir organizasyon olacak. Monte Carlo'da başlayan şampiyonanın Türkiye ayağı eylül ayında Marmaris'te yapılacak" ifadelerini kullandı.

SERKAN YAZICI: EKSİKLERİ BİLİYORUZ VE TAMAMLAYACAĞIZ

Dünya Ralli Şampiyonası'nın uzun bir aradan sonra Türkiye'de olmasının çok önemli olduğunu ifade eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı, "Otomobil sporları dünyada çok önemli bir yere sahip. Ralli şampiyonasında yarışan 3 markanın Türkiye'de fabrikaları var. Cumhurbaşkanımız, bakanımız, Spor Toto Teşkilatı bize çok destek oldu. Takvimlerde ve hatıralarda kalacak bir yarış olacağını düşünüyorum. Önceki dönemlerdeki eksikleri biliyoruz ve bunları tamamlayacağız. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun" dedi. Spor Toto Teşkilat Müdürü Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyona destek vermekten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederken, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da Serkan Yazıcı'nın bu organizasyonun Türkiye'ye gelmesi için çok çabaladığını ifade etti.

OSMAN AŞKIN BAK: TÜRKİYE İÇİN ARTIK ORGANİZASYON YAPMAK ÇOK KOLAY

Ülke açısından çok önemli bir organizasyon olacağını söyleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ben çocukken izlemeye doyamadığım etkinliklerden birisi. Bozhane Rallisi vardı eskiden ve gidip izlerdik. Tozu toprağı, ortaya çıkan coşkuyu yaşayan birisiyim. Dağıtılan şapkaları aylarca kafamızda taşırdık. O arabalara yakından bakabilmek için yaklaştığım günleri hatırlıyorum. Çocuklar oyuncak istediği zaman erkek çocuklar hemen arabaya koşar. Adrenalin bir tutkudur. Böylesine büyük organizasyonları yapmak, Türkiye için artık çok kolay. Biz ciddi organizasyon kapasitesine sahibiz. Son 15 yılda büyük organizasyonlar gerçekleştirdik. Bu noktada Serkan Yazıcı'ya teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yapılan deneme yarışında güzel bir organizasyon yaptılar. 13-16 eylül tarihleri arasında Türkiye'de gerçekleştireceğiz şimdi. Parkur harika, çok güzel bir yerde olacak yarış" diye konuştu.

"TÜM DÜNYAYI DAVET EDİYORUZ"

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında önemli bir köprü olduğunu söyleyen Osman Aşkın Bak, "Otomotiv sektöründeki lider konumuyla Türkiye'nin çok daha önemli adımlar atacağını söyleyebilirim. Avrupa'nın 5., dünyanın 14. otomobil üreticisi Türkiye. Turizm potansiyeli olarak da önemli bir pazar" dedi. Çocuk yaşlarda ralli izlemeye gittiğini hatırlatan Osman Aşkın Bak, "6-8 yaşındayken, arabadan inen bir yarışmacı görüyorduk ve onlara yaklaşmak çok güzel bir duyguydu. Yapılan kazaların nasıl gerçekleştiğini sorgulardık o zamanlar. Bu organizasyonu hem 2018 hem de 2019'da gerçekleştireceğiz, 1 yıl da opsiyonumuz var. Biz herkesi bu organizasyona desteğe davet ediyoruz. Bu organizasyon, ülkemizin güvenli ve önemli bir ülke olduğunu da gösteriyor. Bize güvenen herkese teşekkür ediyoruz. Marmaris'te çok güzel bir yarış olacak. Orman ve denizin iç içe olduğu bir parkur. 50 bine yakın seyircinin olacağı bir yarış. Bu organizasyon ülkemize yakışır. Turizm açısından da altyapımız hazır. Tüm dünyayı davet ediyoruz. Bozhane'deki ralli günlerini yaşayan genç çocuk olarak ben de orada olacağım" diyerek sözlerini tamamladı.

SERKAN YAZICI: BÖLGEYE KATKISI OLACAK

Muğla'nın izleyenler açısından da çok güzel bir etap olduğunu ifade eden TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı, "Servis etabından etaplara yürüyerek gidiliyor. Yapılan anlaşmaya göre 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına Türkiye'de olacak bu organizasyon. Marmaris için eylül ayı yüksek bir sezon. Çok dolu bir sezon. Tarihi değiştirmek istedik ama dolu zamana geldi. Yarışın adı Türkiye Rallisi olduğu için bölgeye katkı sağlayacaktır. Burada sadece Marmaris olarak düşünmeyin. Yarışın startı Marmaris'te olacak. Türkiye'den 2 takım, 3 pilotumuz yarışıyor. Dünya Ralli Şampiyonası'yla birlikte Türkiye Şampiyonası da yapılacak" dedi. Formula'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili de konuşan Yazıcı, "Formula 1 ile ilgili şu anda konuşuluyor ve sonucu belli olmayan girişimler var. İlerleyen zamanda göreceğiz" açıklamasını yaptı. Türkiye'de bu yıl yapılacak en büyük organizasyonun olduğunu söyleyen Yazıcı, "Takımlara destek olmadan önce takımlar bize nasıl destek olur diye düşünüyoruz. Uzun vadede bu yarışın kalmasını istiyoruz Türkiye'de. Takımların buraya gelmesi çok önemli. Ülkemizde yapılan en büyük organizasyon bu. Bu da bize nasip oldu. En iyisini yapmak için çalışacağız" açıklamasında bulundu.