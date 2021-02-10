Turkish Cargo 2020'de dünyadaki en önemli 5 hava kargo şirketi arasına girdi

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde ettiğini belirterek, "(50 yolcu uçağını) Kargo uçağı haline getirdik.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo'nun salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde ettiğini belirterek, "(50 yolcu uçağını) Kargo uçağı haline getirdik. Bu şekilde kargo kapasitemiz epey arttı. Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik." dedi.

Turkish Cargo tarafından hava kargo sektörünün nabzını tutan profesyoneller arasında fikir alışverişi yapılması, dijitalleşme, aşı taşımacılığı ve hava kargonun geleceği gibi önemli gündemlerin konuşulması amacıyla hayata geçirilen "Cargo Talks" isimli çevrim içi seminerlerin ilki düzenlendi.

Programın açılışında konuşan Aycı, salgının kontrol altına alınabilmesi için hava yolu şirketlerinin aldığı önlemlerden bahsederek, 127 ülkeye uçuşlar gerçekleştiren, 320'den fazla uluslararası güzergaha uçan bir şirket olarak THY'nin bu süreçte çok hızlı kararlar aldığını anlattı.

Aycı, bu süreçte personellerini korumak için acil plan hayata geçirdiklerini kaydederek, "Gelirlerimizde ciddi azalma yaşanmasına rağmen personellerimizi çıkarmadık. Endüstrideki birçok işletmenin aksine THY'de işten çıkarma yaşanmadı, 60 bin çalışanımızı muhafaza ettik." diye konuştu.

Salgının ilk döneminde geçiş sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini, yarı zamanlı ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini ifade eden Aycı, havacılık sektörü açıldıkça misafirlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını, hem yerde hem de havada ekstra hijyen önlemleri aldıklarını bildirdi.

Aycı, bütün çabalar sayesinde Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) ile "SimpliFlying" tarafından yapılan değerlendirmede sağlık ve güvenlik kategorisinde en yüksek seviye olan "Diamond" statüsünü aldıklarını anımsattı.

Salgının ilk sürecinde vatansever bir görev yaparak dünyanın dört bir yanında kalan Türk vatandaşlarını ülkelerine getirdiklerini aktaran Aycı, "140 bin Türk vatandaşını 59 ülkeden 1.000 özel uçuşla ülkemize getirmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Aycı, çalışanların gösterdiği özgüven sayesinde 2020'yi Avrupa'da en çok iş yapan ağ olarak bitirdiklerini ve dünyada da ilk 5 şirket arasına girdiklerini vurguladı.

"Turkish Cargo salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde etti"

İlker Aycı, Turkish Cargo'nun salgın sürecinde muhteşem bir başarı elde ettiğinin altını çizerek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Salgının ilk döneminde bütün hava trafiği durmuşken Turkish Cargo'nun faaliyetleri hiç kesinti yaşamadan sürdü. Herkese maske, tıbbi ekipman, ilaç götürüldü. Kargo operasyonları salgınla savaşta gerçekten çok önemli bir rol üstlendi. O anda çok ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin hızlıca taşınması gerekiyordu. Hızlı bir şekilde tıbbi ekipmanların tedarik edilmesi çok önemli hale geldi. Turkish Cargo da 2020'de tıbbi tedarik hacmi açısından dünyanın en önemli hava taşımacılığı şirketlerinden birisi haline geldi. "

Aycı, bu süreçte yolcu uçaklarını da kargo uçağı olarak kullandıklarını ve 25 hava kargo uçağının yanına 50 yolcu uçağının da katıldığını belirterek, "Bunları kargo uçağı haline getirdik. Bu şekilde kargo kapasitemiz epey arttı. Dünyadaki en önemli 5 hava kargo taşımacılık şirketi içerisine girdik." dedi.

Şirketin geçen yıl sağladığı başarıların öneminden bahseden Aycı, "Küresel pazar payımız dünyadaki pazar payının yüzde 5'ine tekabül ediyor. Yani 1,5 milyon tona denk geliyor. Bu performansımız sayesinde AirCargo News Awards 2020'de, Avrupa'nın en iyi hava kargo markası seçildik." diye konuştu.

Turkish Cargo ayrı bir şirket haline geliyor

Aycı, Turkish Cargo'nun iddialı bir hava taşımacılığı şirketi haline geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Turkish Cargo'da daha da büyümeyi amaçlıyoruz. Yakın zamanda Turkish Cargo tamamen kendinden menkul bir iştirak haline gelecek. Artık bir alt marka olmayacak. İstanbul Havalimanı'nda da devasa bir terminalimiz olacak. Bahar ayında bunun da açılmasını bekliyoruz. Oldukça üst düzey teknolojiye sahip bu terminalimiz yıllık 4 milyon tonluk kargoyu taşıyabilecek. Havacılık sektöründeki kötü yılda sağladığımız bu başarılarda amacımız uluslararası tedarik zincirinde bir köprü işlevi görmek."

Aycı, Turkish Cargo'nun hem tıbbi malzeme hem taze gıda hem de canlı hayvan taşıma sertifikalarına sahip ilk hava kargo firması olduğunu belirterek, "Turkish Cargo'nun bu başarısı salgın sonrasında da sürecek. Amacımız; dünyanın en iyi 3 hava kargo şirketi arasında girmek." açıklamasında bulundu.

"Günde 30-40 milyon doz Kovid-19 aşısını taşıma kapasitesine sahibiz"

THY Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen ise geçen yıl 2 bin 900 kargo taşıma seferi gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgının başından itibaren dünyanın her yerine 50 bin ton sağlık ürünü, medikal ekipman taşıdık. Kasım ve aralıkta aşı şirketlerinden güzel haberler gelmeye başladıkça dünya çapında aşılanma süreçleri de başladı. Bizim beklentilerimize göre, aşı üretimi bu yıl boyunca artacak ve dolayısıyla hava kargo endüstrisi de dünya çapında ikinci kez son derece önemli bir rol üstlenecek."

Özen, halihazırda dünya çapında bir günde 30-40 milyon doz Kovid-19 aşısını taşıma kapasitesine sahip olduklarının altını çizerek, ilaç taşımalarında küresel piyasa paylarını yüzde 7,5'e yükselttiklerini, bu açıdan dünyada en aktif taşıyıcılar arasına girdiklerini söyledi.

Bu yıl boyunca da tüm güçleriyle aşılama süreçlerine destek verme konusunda son derece kararlı olduklarını vurgulayan Özen, şu bilgileri verdi:

"Freight Tonne Kilometres (FTK) açısından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi olan havayolları arasında 2015'te piyasa payımız 1,8'di ve 22. sıradaydık. Sadece 6 sene içerisinde FTK değerimizi 3 katına çıkardık, piyasa payımızı da 4,7'ye yükselttik. Salgının zirvesinde piyasa payımız yüzde 5'e yükseldi. Halihazırda dünya çapındaki her 20 kargodan birini artık Turkish Cargo olarak biz taşıyoruz. Müşterilerimizi yaptığımız işin merkezine koyuyor, onların en güvenilir iş ortağı olmaya gayret ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dünyadaki 3 en büyük taşıyıcıdan biri olmak istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan