Turkeybuild İstanbul 14 ülkeden 238 yabancı alıcıyı ağırladı

6-9 Nisan'da TÜYAP'ta düzenlenen ve bu yıl 43'üncü kez gerçekleştirilen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 14 ülkeden 238 yabancı alıcıyı ağırladı, fuar son gününde sektöre damga vuran girişimcilere ev sahipliği Yaptı.

6-9 Nisan'da TÜYAP'ta düzenlenen ve bu yıl 43'üncü kez gerçekleştirilen Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul 14 ülkeden 238 yabancı alıcıyı ağırladı, fuar son gününde sektöre damga vuran girişimcilere ev sahipliği Yaptı.

Hyve Group'un açıklamasına göre, grubun 2021 yılındaki ilk fuarı 43. Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul, ülke ekonomisine katkı sunmak üzere ziyaretçilerini hibrit yaklaşımla ağırladı.

Küresel ağını inşaat sektörüne aktararak yeni iş, ortaklık ve satın alım fırsatları yaratmayı, yapı sektörünün kamu, özel sektör, akademik boyutları arasında etkileşim kurmayı hedefleyen fuar, son gününde sektörün önemli markalarının yanı sıra, yapı pazarında yükselişe geçen ve sektöre damga vuran girişimcileri ağırladı.

Girişimciler, şirketler için büyük bir dönüşüm yaratacak çıktılar oluştursalar da sektörle bir araya daha sık gelme konusunda sıkıntı çekiyorlar. Yapı Fuarı-Turkeybuild ve Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Demet Demirer ile ortak geliştirilen proje kapsamında, Turkeybuild İstanbul'da YAPI TECH GARAGE alanı oluşturuldu. Böylelikle fuar hem yatırımcı hem de girişimciler için uygun ortamı yaratarak yeni iş kapıları açtı.

Yapı Fuarı-Turkeybuild, fuarın son gününde Yapı Tech Garage Maraton Sunumlarına ev sahipliği yaparken Hyve Group Fuarlar İçerik ve Etkinlikler Departmanı Yöneticisi Zeynep Gülşen ve Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı Kurucusu Demet Demirer sunumların moderatörlüğünü üstlendi. Oturumda, Ottan Studio Kurucusu Ayşe Yılmaz, Planticket Kurucu Ortağı Bora Yiğit Şentürk, Elta VR Kurucu Ortağı Eli Levi, BIM Crone Sorumlusu, Mühendis Mehmet Enes Gün, BIMMade Kurucusu & Genel Müdürü Serdar Birden, İyiMakina Kurucusu Sinan Zabunoğlu, InSuppliers Kurucusu Güliz Fiş, İç Mimar, Funsef Kurucu Ortağı Şule Erkınay ve Optio Kurucu Ortağı Ufuk Baydilek çalışmalarını tanıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Gülşen, "Hyve Group olarak sektör temsilcilerinin yeni ürün ve teknolojilere karşı beklentilerini karşılamak adına böyle bir sürece ön ayak olduk. Bir çatı organizasyon olarak ev sahipliği yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu