Turkey Home Merrell Mardin Dünya Parkur Şampiyonası Başlıyor

ŞAMPİYONADA DÜNYANIN EN BÜYÜK SPORCULARI YARIŞACAK

Akrobatik gösterileriyle dünya çapında büyük ilgi gören ve en hızlı gelişen spor dalları arasında yerini alan Serbest Koşu ve Parkur'un dünya çapındaki sporcuları, 12–13 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Mardin ayağında nefes kesen performanslarını sergileyecek. Şampiyonada Erik Mukhametshin, Erick "Daer" Sanchez, Joey Adrian, Tavon Markquan, Tyrone McVey, Dom Di Tomasso, Bart Van Der Linden, Kirill Kolesnikov ve Shawn Bautista gibi güçlü sporcular da yer alacak.

1 MİLYAR İNSAN İZLEYECEK

Şampiyonada 15'i dünya çapında olmak üzere 50'den fazla yarışmacı yarışacak. Yarışmaya Türkiye'den de sporcular katılacak. World Parkour Championship'in Mardin ayağının ilk gününde zamana karşı yarış ve mecburi hereketler, ikinci gün ise serbest koşu finalleri yer alacak. Şampiyonanın 100 ülkede 1 milyarı aşkın insana ulasacagi, etkinliğin reklam eşdeğerinin ise 3 milyar euroya yakın olacağı belirtiliyor.

Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu (WFPF) tarafından 2018 yılında ABD, İngiltere, Almanya, Meksika, Brezilya, Fas ve Türkiye'de düzenlenen Serbest Koşu Parkur Dünya Kupası'nın yapım ortaklığını, dünya çapında büyük spor organizasyonlarının yapımcılığını üstlenen Case Productions gerçekleştiriyor. Dünya Serbest Koşu Parkur Federasyonu'nun partneri olarak etkinliği organize ederek Türkiye'ye getiren, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mardin Valiliği'nin desteğini alan Race Marketing Management ve Case Productions'ın Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kemahlı, Dünya Serbest Koşu ve Parkur Kupası Mardin ayağının Mardin ve Güneydoğu Anadolu'nun küresel çapta tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.

WEB'TE VE DÜNYA KANALLARINDA YAYINLANACAK

WFPF Dünya Kupası Serisi, Case Productions tarafından web üzerinden günlük olarak HD kalitesinde canlı yayınlanacak. Yarışma sadece World Parkour Championship web sitesinde ve sosyal medya sayfalarında değil, aynı zamanda Extreme Channel, Unilad ve Sports Channel Network gibi uluslararası ölçekte tanınan kuruluşlar tarafından canlı yayınlanacak, yarışmanın özet programı ise Sky Sports, Fox Sports, NBC ve beIN Sport gibi uluslararası medya kuruluşları tarafından da yayınlanacak.