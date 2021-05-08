Derbi maçtan notlar
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Derbi maçtan notlar

Derbi maçtan notlar
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın, ligde geçen hafta Gençlerbirliği'ni 2-0 yendiği maçta görev alan isimlerden Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu yedeğe çekilirken, Beşiktaş karşısında bu futbolcuların yerlerine DeAndre Yedlin, Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao forma giydi.

Galatasaray derbiye Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Ryan Babel, Emre Akbaba, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Okan Kocuk, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Arda Turan ve Sofiane Feghouli oturdu.

Yedlin formasına kavuştu

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık bir ay takımdan ayrı kalan ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin, formasına kavuştu.

Ligin 34. haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakada bileğinden sakatlanan Yedlin'in 5 maçlık forma hasreti sona erdi.

Teknik direktör Fatih Terim, sakatlığı geçen ABD'li oyuncuyu Beşiktaş derbisinde ilk 11'de görevlendirdi.

Falcao 7, Onyekuru da 6 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da yıldız futbolcular Radamel Falcao ve Henry Onyekuru, uzun aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

İki futbolcu da son dönemde sakatlık yaşarken, Falcao 7, Onyekuru ise 6 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Sarı-kırmızılı takımda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan Oghenekaro Etebo ile Martin Linnes, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, maçın kadrosunda bulunmadı.

Marcao 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, sarı-kırmızılı forma altındaki 100. resmi maçına çıktı.

Portekiz'in Chaves ekibinden 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Marcao, Galatasaray'da geride kalan dönemde Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99 karşılaşmada forma giydi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda birer Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Bu arada karşılaşma öncesinde, hafta içinde vefat eden Galatasaray Kulübünün kongre üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Vekili ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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