Turkcell Kadın Futbol Ligi başladı
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Turkcell Kadın Futbol Ligi başladı

Turkcell Kadın Futbol Ligi başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nin 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu oynanan 4 karşılaşma ile başladı.

Pandemi koşulları nedeniyle, sağlık tedbirleri çerçevesinde Antalya'daki Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde fanus düzeninde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde 4 maç oynandı. Seyircisiz olarak yapılan karşılaşmalarda A Grubu'nda Beşiktaş, İlk Adım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor'u 8-1 mağlup ederken, Fatih Vatan Spor, Amed Sportif Faaliyetler'i 8-0 yendi. B Grubu'nda ise Adana İdmanyurduspor, Hakkarigücü Spor'u 2-1 mağlup ederken, Ataşehir Belediye Spor ile 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü 1-1'lik skorla puanları paylaştı.

İlk günün en golcü ismi rakip fileleri 3 kez havalandıran Fatih Vatan Sporlu Zelal Baturay oldu.

Maçları Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve Kadın Milli Takımlar teknik ekibi de izledi.

Kadın Futbol Ligi'nde mücadeleler yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek.

(İHA)

Turkcell Kadın Futbol Ligi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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