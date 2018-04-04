Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu: "Yerli ve Milli Yapay Zekâ Çok Yakın"

Bu yıl 10 binin üzerinde katılımla rekor kıran Teknoloji Zirvesi'nde Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi. Kaan Terzioğlu, '10'uncu genel müdür yardımcım' diye tanıttığı dijital asistanı Alexa'nın çok yakında Türkçe versiyonunun geleceğini belirtti ve "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız" dedi.

Turkcell tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 'Türkiye.Bugün.Şimdi' sloganıyla gerçekleştirilen Turkcell Teknoloji Zirvesinde yapay zekalı robotlar, insanların geleceği masaya yatırıldı. Dijital şova ev sahipliği yapan zirvede konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Yerli ve milli yapay zekanın çok yakında geleceğini söyledi.

Kaan Terzioğlu, '10'uncu genel müdür yardımcım' diye tanıttığı Alexa'nın da yakında çok daha ileri bir versiyonunu, Türkçe konuşan yapay zekanın geleceğini belirterek, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız" dedi.

Terzioğlu şunları söyledi: "Dijital servisleri sunmakla kalmıyor, dijital operatör altyapısında da bu hizmetleri güvenle verebilmek ve müşteriler bu hizmetlerle buluşturuyoruz. Ham datayı işlemek ve güvenli tutmak için çok önemli. Yerli ve milli arama motorumuz yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye'nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz".

"Kişisel bilgileri satana sıkı önlem geliyor"

Bilgi ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan büyük verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmeye odaklandıklarını belirtti.

Sayan, "Kullanıcıların kişisel verilerini kullanması konusunda kendilerini geliştirmesi gerekiyor. Kişisel veriler kullanılarak davranış mekanizmaları öğrenilirken bir yandan verimiz sömürülmekte. Bizim vatandaşımızın haklarını dev firmalara karşı korumak için bize büyük rol düştü. Bu alanda sıkı önlemler getireceğiz. Büyük veriyi elinde bulundurmak ve iyi bir şekilde analiz edip değerlendirmek çok mühim. Verinin yurtdışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi veri merkezi haline getirmek en büyük amacımız olacak".

"5 milyar kişiyi birbirine bağlıyor"

GSMA Genel Direktörü Mats Granryd, mobil geleceği şekillendiren gelişmeler, operatörler ve düzenli kuruluşların neler yapması gerektiğinden bahsetti. Granryd, "Mobil dünyanın birleştirdiği 5 milyar kişi var ve bu sayı hızla artmakta. Gelecekte çok daha fazla video 360 derece videolar, sanal gerçeklik, avatarlar hayatımızda olacak" dedi.

"Yapay zekada insan faktörü unutulmamalı"

Yapay zekanın babası olarak kabul edilen Stuart J. Russell, Teknoloji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 5 yıl sonra yapay zekalı robotların sokakta aramızda dolaşacağını belirterek, "Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler" dedi.

Yapay zekanın insanlığın sonunu getirebileceği iddialarına da yanıt veren Russell, "Şu anda, yapay zeka insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekanın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız" diye konuştu.

Russell sözlerini şöyle sürdürdü: "2010'da en iyi programlarını yüzde 30'luk hata payı oluyordu. 2015'te insanın yaptığı hata oranı yakalandı. 2017'de yüzde 2'ye düştü. Yapay zeka insan zekasını bir zaman geldiğinde geçecek. Ama ne zaman bilmiyoruz. Yapay zeka ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH'ya baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu. Google ve facebook da bu rakamın peşinde".

'Geliştirilmiş zeka' bize ilham verecek

IBM Watson ve Bulut Platformu Portföyü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High, 'İçgörüden ilhama, bilgisayarın hayatımızda değişen rolü'nü konuştu.

Rob High, "Yapay zeka yerine 'geliştirilmiş zeka'yı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz" dedi.

Huawei Teknoloji Başkanı Paul Michael Scanlan da 5G'nin hayatımızı nasıl yenileyeceğine yönelik bilgiler paylaştı.

35 bin ziyaretçi ve 500 bin dijital takipçi

Türkiye'nin en kapsamlı ve geniş katılımlı teknoloji etkinliği Turkcell Teknoloji Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi'nde 9'uncu kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Zirve 30'un üzerinde oturumda 100'e yakın fikir önderi ile 10 binden fazla davetliyi bir araya getirdi. 'Türkiye.Bugün.Şimdi' sloganıyla açılan zirvede, 'Türkiye Yapar' ve 'İnsan İçin Teknoloji' konuları tartışıldı. Teknoloji Zirvesi bugüne kadar 800 yerli ve yabancı fikir önderini ağırlarken toplam 35 bin ziyaretçi ile 500 bin takipçi tarafından dijital platformlardan takip edildi. - İSTANBUL