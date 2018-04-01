Turkcell, Dijital Servisleriyle Yeni İhracat Hamlesini Almanya'ya Yaptı

Turkcell, geliştirdiği ürün ve servislerin ihracatında yeni rotasını Almanya'ya çevirdi. BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani ve Fulltrip gibi servislerin Almanya'dan Avrupa'ya yayılması amaçlanıyor. Bu çerçevede Berlin'de Lifecell tarifelerinin duyurusu yapıldı. Hedef ise 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.

Teknolojik ürün ve servislerini, tüm dünyaya ihraç etmeye başlayan Turkcell, küresel markası Lifecell ile ihracat hamlesinde yeni rotasını Almanya olarak belirledi. Hali hazırda milyonlarca kişi tarafından kullanılan BiP, fizy, Dergilik, lifebox, Yaani, TV+ ve Fulltrip Almanya'da Lifecell kullanıcılarına özel tekliflerle kullanılabilecek. Hedef ise tüm Avrupa'da 1 yıl içerisinde 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak.

"Hedef 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcı"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ve Lifecell Genel Müdürü Doğuş Kuran'ın ev sahipliğinde Berlin'de gerçekleştirilen basın toplantısında Lifecell'in avantajlı tarifelerinin duyurusu yapılırken Türkiye'yi aramak isteyenler için de BiP'in yeni servisinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kaan Terzioğlu, "Geçtiğimiz ay Barselona'da dijital ihracat dönemini başlatmıştık. Şimdi ise Berlin'de dijital servislerimizi global markamız Lifecell ile kullanıcılara sunmaya başlayarak bir adım daha atmış olduk. Sunduğumuz dijital servislerle sadece Almanya'da değil; tüm Avrupa'da yaşayan Türklerin memleket hasretine son veriyoruz. Lifecell olarak artık eğlence, müzik, finans ve e-ticaret uygulamalarımızın kullanımı Almanya'dan başlayarak tüm Avrupa'ya yayılacak. Amacımız dijital servislerimiz için 1 yılda 1 milyon yeni kullanıcıya ulaşmak" dedi.

"Lifecell'in sunduğu servisler veri açığını kapatacak"

Datanın artık dünyada gücün yeni kaynağı olduğunu söyleyen Terzioğlu, Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisinin data açığı olduğunu belirterek "Biz bu açığı kapatmak için bir yandan Türkiye'yi dünya standartlarında veri merkezleriyle donatıyoruz, bir yandan da Türkiye'nin datasını Türkiye'de işleyerek dijital servislere dönüştürüyoruz. Bu nedenle dijital servislerimizi yurtdışına açmak büyük önem taşıyor. Türkiye'de rakiplerini geçen servislerimizin Avrupa'da da başarıya ulaşacağına eminim" ifadelerini kullandı.

BiP'ten uluslararası para transferi

BiP, Lifecell ile Almanya'da hizmete girdi. 57 ülkeye para transferi yapma özelliği kazanan BiP, kur farkı kaynaklı sürprizler yaşamadan para gönderimine imkan sunacak.

Ayrıca, hem Almanya hem de Türkiye numaralarını aynı platforma tanımlama, farklı bir SIM karta ve ikinci telefona gerek duymadan, Türkiye'yi çok avantajlı paketlerle, mevcut telefonla BiP üzerinden HD ses kalitesinde hem mobil hem de sabit hatlarla görüşme şansını da pek yakında getiriyor olacak.

fizy, Almanya'yı Megastar Tarkan'la buluşturdu

Turkcell'in müzik dinleme platformu fizy, hem Almanya'da yaşayan Türklerin hem de Alman vatandaşlarının vazgeçilmezi olmayı hedefliyor. Türkiye'de müzik sektörüne yaptığı önemli katkılarla büyük başarılar kazanan fizy, arşiviyle Türkiye'nin sahip olduğu dijital müzik altyapısının Almanya'da da temsilcisi olacak.

Tarkan, Berlin'de hayranlarıyla buluştu

Fizy'nin Avrupa'ya açılmasını Tarkan'ın Almanya konserleriyle kutlayan Lifecell, toplantının öncesindeki akşam da Megastarı Berlin'de hayranlarıyla bir araya getirdi. Büyük ilgi gören konserde, Tarkan muhteşem sahne performansıyla izleyenleri büyüledi. 7 konserden oluşan turne boyunca Megastar Tarkan, 29 Nisan'a kadar Almanya'da konserler dizisine devam edecek. Megastar Tarkan, 31 Mart'ta Stuttgart/ Schleyer-Halle'de, 1 Nisan'da Frankfurt/ Jahrhunderthalle'de, 7-8 Nisan'da Düsseldorf/ Mitsubishi Electric Halle'de, 14 Nisan'da Münih/ Zenith'de ve 29 Nisan'da Hamburg/ Barclaycard Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Dergilik Almanya'da

500'ün üzerinde gazete ve dergi dijital ortamda okuyucularına sunan Dergilik, Türkiye'nin tüm popüler dergi ve gazetelerini internet bağlantısı olmadan da okuma şansı veriyor. Ayrıca, Almanya'daki Türklere Türkiye'deki gelişmeleri yerel kaynaklardan okuyup, takip etme olanağı sunuyor. Dergilik, Almanya'da ilk olarak portföyüne Tempo Travel Germany Dergisi'ni ekledi.

Lifebox'tan Almanca dil desteği

Turkcell tarafından tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen bireysel veri depolama servisi Lifebox, Almanca dil desteği ve 5 GB saklama alanı hediyesiyle tüm dünyayla aynı anda Almanya'da olacak.

"Tüm dünyaya açılabilir duruma geldik"

Terzioğlu, toplantının soru-cevap bölümünde Lifecell'in altındaki markaların, şu anda bütün dünyada kullanıma hazır durumda olduğunu belirtti. Terzioğlu, "Dergilik, Paycell, TV+, fizy'i de artık bütün dünyaya açabilecek duruma geldik. Dolayısıyla bu adım adım olacak bir şey ve bunu zaman zaman belirli pazarlarda belirli noktalarda bu gibi eventlerle tekrarlayacağız. Bahsettiğimiz servisler özellikle para transferi bugün, 58 ülkede geçerli olacak şekilde önümüzdeki ay tüm kullanıcılarımıza açılacak. Hatta kullanıcımız olması da şart değil. Bangladeş ile Dubai arasında açılmış olacak bakıldığında. bizim için çok çok yeni, keşfedilecek Pazar. BİP'İn içinde yetenek, aynı şekilde keza, cebinde bir Turkcell hattı olan dünyanın neresinde, yaşarsa yaşasın Amerika'da bile olsa, aynı servisi açacak. Biz köprüleri birleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında, dijitalde zaten tanıtımları devam ediyor. Dergilik bütün dünyada açık, Hollanda'da da aktif olarak kullanılıyor. Bunlar için bazılarında izinler almamız gerekecek, bankacılık gibi. Bizim tabi olduğumuz kurallar Avrupa ile ticareti olan tüm ülkelerde açık demek. Yarın Kolombiya'ya gitmek istersek, Kolombiya için izin aldıktan sonra onun lansmanını özellikle yapacağız. Ülkesini örnek seçtim. Müzik Almanya'da açıldı, bir sonraki ay Hollanda olacak. Hollanda'da da gerekli meslek odalarından iznimizi aldıktan sonra fizy'mizi de, ilgili kanunlar çerçevesinde tek tek açıyor olacağız" diye konuştu. - BERLİN