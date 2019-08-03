Turkcell'den bayramda yurt dışı sürprizi

Turkcell, Kurban Bayramı'nı yurt dışında karşılamaya hazırlanan müşterileri için bir sürpriz hazırladı. Tarifesi ne olursa olsun Turkcell, 5-18 Ağustos tarihleri arasında yurt dışında olacak bireysel ve kurumsal faturalı tüm müşterilerine 1GB internetin yanı sıra 60 dakika (arama/aranma) veya 60 SMS hediye edecek.

Turkcell, Kurban Bayramı'nda yurt dışına çıkacak müşterilerine özel bir hediye sundu. Yapılan bilgilendirmede; bireysel ve kurumsal faturalı tüm Turkcell'liler tarifelerinden bağımsız olarak bayram döneminde yurt dışında yapacakları 1GB'lık internet kullanımının yanı sıra 60 dakika görüşme veya 60 SMS'i bayram hediyesi olarak ücretsiz kullanabilecek. 88 ülkeyi kapsayan Kurban Bayramı hediyesiyle, Turkcell'liler dünyanın dört bir yanında rahat bir şekilde iletişim kurabilecek. 5-18 Ağustos tarihleri arasında yurt dışında bulunacaklara otomatik olarak tanımlanacak olan hediyeyle Turkcell müşterileri sevdikleriyle Türkiye'deki gibi bayramlaşacak.

Ömer Barbaros Yiş: "Turkcell'liler bayramın coşkusunu yurtdışında da yaşayacak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş şunları söyledi: "Turkcell olarak sadece yurtiçinde değil yurtdışında da müşterilerimizin yanındayız. Ülkemiz ve insanlarımızın için son derece manevi anlamlar taşıyan Kurban Bayramı'nda müşterilerimize yakınlarıyla rahatça bayramlaşabilmeleri için bugüne kadar benzeri olmayan bir hediye sunuyoruz. Bu hediyemiz sayesinde Turkcell'liler gerek internet üzerinden gerekse konuşarak bayramın coşkusunu dünyanın dört bir yanına taşıyacak. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin bayramını şimdiden kutlarız".

Yurt dışındaki ilk kullanımda devreye girecek ve 1 saat geçerli olacak hediye şu 88 ülkede kullanılabilecek:

ABD, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, Bruney, Bulgaristan, Cebelitarık, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Ekvator, Ermenistan, Estonya, Faroe Adaları, Fiji, Filistin, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Kanada, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Kosta Rika, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makao, Makedonya, Malezya, Malta, Mısır, Moldova, Monako, Montserrat, Nepal, Nijer, Norveç, Panama, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Romanya, Rusya, San Marino, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tayland, Tayvan, Tunus, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda, Yunanistan. - İSTANBUL

Kaynak: İHA