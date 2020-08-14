Turkcell'den 13,6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarıyıl geliri Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Güçlü büyümesini 2020'nin ikinci çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkararak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Güçlü büyümesini 2020'nin ikinci çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkararak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu." dedi.

Erkan, düzenlediği online basın toplantısında Turkcell'in 2020 yarıyıl sonuçlarını değerlendirdi.

Dijital operatör Turkcell'in, 2020'nin ilk 6 ayında, Kovid-19 etkilerine rağmen güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar elde ettiğini ifade eden Erkan, "Güçlü büyümesini 2020'nin ikinci çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkartarak en iyi ilk 6 ay gelirlerini elde etmiş oldu." bilgilerini verdi.

Şirketin FAVÖK'ünün 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleştiğini aktaran Erkan, FAVÖK marjının yüzde 41,5'a yükseldiğini söyledi.

Erkan, aynı dönemde FVÖK'ün 2 milyar 810 milyon TL, FVÖK'ün marjının ise yüzde 20,7 olarak gerçekleştiğini ifade ederek, "Turkcell'in 2020'nin ilk 6 ayında net karı 1 milyar 724 milyon TL olurken, mobil ARPU büyümesi yıldan yıla yüzde 14 artarak 46,4 TL'ye ulaştı." diye devam etti.

822 bin faturalı net müşteri kazanımı

Murat Erkan, Turkcell olarak yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63'e çıkardıklarını belirterek, "2020'nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. Sonuç olarak yılın ilk yarısında toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell'i tercih etti." bilgilerini verdi.

Aynı dönemde toplam abone sayısının 795 bin kişi arttığını aktaran Erkan, böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefinin yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Erkan, "Halkımızın Turkcell'e gösterdiği bu teveccüh bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Biz sağlam iş modelimiz ve etkin finansal risk yönetimi disiplinimizle bu süreçten de güçlenerek çıktık. Yılın ilk 6 ayında konsolide gelirlerimizi 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkarırken, tüm metriklerde yıl sonu için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda koşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital kanal satışlarına yoğun ilgi

Erkan, Turkcell'li olsun olmasın herkesin alışveriş yapabildiği Turkcell'in dijital kanalları üzerinden gerçekleşen işlemler ile cihaz alımlarının, yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaştığını vurguladı.

Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük artış yaşandığını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020'nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış yaşandı. 3 yıllık hedeflerimizi belirlerken online kanallardan gerçekleşen satışlarımızın sabit işi hariç bireysel toplam gelirindeki payı oranı 2022 sonunda yüzde 12 olur diye düşünmüştük. Şu anda bu oran yüzde 11'e yükseldi. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık."

Yarım milyon aboneye Superbox hızında internet

Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan, "Turkcell'in güçlü altyapısı, geride bıraktığımız zor dönemde farkını ortaya koydu. Şebekemizdeki trafikte yüzde 50'lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G'de kişi başı ortalama data kullanımı 2020'nin ikinci çeyreğinde 13,9 GB'a yükseldi. Bu süreçte vatandaşlarımızın hızlı internete olan ihtiyacını bir kez daha gördük. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı temmuz ayında 500 bine ulaştı." dedi.

Türkiye Turkcell ile dijitalleşiyor

Erkan, kurumlara uçtan uca dijital dönüşüm hizmeti sunan Dijital İş Çözümleri'nin gelirlerini 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 15 artış gösterdiğini belirterek, IT çözüm sağlayıcısı olarak pazarda ilk üçte yer alan Dijital İş Çözümleri'nin gelecek dönemler sözleşme bedelinin ise 1,4 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Dijitalleşmenin artık şirketlerin birinci önceliği haline geldiğini belirten Erkan, "Dijitalleşmeyen şirketler işlerine devam edemez hale geldi. Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme yolculuğunda kurumlarımızın dijitalleşme yolculuğuna Turkcell olarak destek veriyoruz. Veri merkezlerimizden siber güvenlik çözümlerimize, bulut servislerimizden entegre endüstriyel çözümlerimize kadar kurumların ihtiyaç duydukları tüm çözümleri uçtan uca onlara sunuyoruz." dedi.

Paycell'de toplam işlem hacmi 2,1 milyar TL oldu

Turkcell'in 3 ana odağı arasında yer alan techfin konusunda çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erkan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ödeme alışkanlıkları hızla dijitalleşiyor. Dijital ödeme platformumuz Paycell'de bu dönemde gerçekleşen toplam işlem hacmi 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Paycell'de grup dışı gelir büyümesi ise yüzde 60 oldu. Türkiye'nin yerli ve milli ödeme platformu Paycell'in kullanıcı sayısı 2019'un aynı dönemine göre 2,5 katı olurken, Paycell Kart işlem hacmi ise yüzde 71 arttı. Bu rakamlar, techfin'in geleceğin yükselen iş alanları arasında yer alacağı konusundaki görüşümüzü de destekliyor."

Türkiye dijital servisleri sevdi; BiP'te grup görüntülü görüşme yüzde 400 arttı

Erkan, Turkcell'in müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına göre geliştirdiği dijital servislerin, 2019'da açıkladığı üç yıllık hedefleri ile paralel olarak tekil bazda büyümesini sürdürdüğünü söyledi.

Kovid-19'un etkisiyle talep artışı yaşanan Turkcell'in dijital servislerinin, 2020'nin ikinci çeyreğinde tekil gelir bazında yıldan yıla yüzde 23 büyüdüğünü ifade eden Erkan, "BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı; grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400'lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. TV+ platformunun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, TV+ ve yapay zeka teknolojisi sayesinde selfie çeken kullanıcılara modlarına göre şarkı listesi öneren fizy'de yayınlanan konserler yaklaşık 1,7 milyon kez izlendi." bilgilerini verdi.

"Online eğitim için üzerimize düşeni yaparız"

Murat Erkan, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin daha fazla GB'a ihtiyacı oldu; 3 GB olan EBA TV kotasını 6 GB'a çıkardık. Müşterilerimizin online eğitim platformlarına yaptıkları bağlantı hızlarını artırdık. Biz her zaman öğrencilerin yanındayız. Onlar bu ülkenin geleceği. O yüzden öğrencilerimizin ve anne-babaların gönlü rahat olsun. Güçlü altyapımız ve teknolojimizle her türlü ihtiyaca cevap verebilecek durumdayız. Dünyanın en güçlü şebekelerinden birisini bu günler için kurduk. Bu şebeke milletimizin hizmetinde olmaya devam edecek." yorumunu yaptı.

"işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz"

Turkcell'in Kovid-19 döneminde artan müşteri ihtiyaçları doğrultusunda, 2020'nin ilk altı ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladığını anlatan Erkan, Turkcell'in yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ile birlikte 22 bini aşkın kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Erkan istihdama ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2020 yılı genelinde de 7 bin kişilik işe alım hedefimiz var. Dijitalleşme ile gelen 'zor işlerde çabuk ustalaşma' gereksinimi, esnek ve çevik takımların önemini artırıyor. Günümüzde çok yönlü yetenekler aranıyor. İstihdam politikamızda; vazgeçmeden sonuca ulaşacak, hayallerinin peşinden koşacak, teknoloji yatkınlığı yüksek, yeni koşullara hızlı adapte olabilecek yetenekleri Turkcell bünyesine katmak, ana amacımız."

Turkcell ekosisteminde gerek mevcut çalışma sisteminde gerek işe alım süreçlerinde pandemi nedeniyle herhangi bir duraksamanın yaşanmadığını belirten Erkan şöyle devam etti:

"İnsan kaynakları stratejik planlamamızda, işe alımları ertelemenin aksine, iş hacminde artış öngörüyoruz. Turkcell olarak dijital ürün ve servisler sunan bir firma olduğumuz için bu dönemde artan iş hacmimizle birlikte, özellikle teknoloji alanıyla ilgili eğitimi ve deneyimi olan kişiler odağımızda olmaya devam ediyor. İşe alımlarımızı sadece bu alanlarla sınırlı tutmuyoruz; bilgi ve iletişim teknolojilerinden finansa, pazarlama ve satıştan insan kaynaklarına kadar pek çok alanda işe alımlarımız devam ediyor."

Turkcell'in bulut güvenliği dünya liginde

Erkan, üstün teknolojik altyapısı üzerinden kurumsal müşterilerine hizmet veren Turkcell'in bulut bilişim hizmetleri güvenliğinin uluslararası platformlarca tescillendiğini ifade ederek, "Bağımsız denetçilerin tam not verdiği Turkcell'in bulut hizmetleri, tüm dünyada geçerli olan ISO/IEC 27017: 2015 bulut güvenlik standardı sertifikasına layık görüldü. Bu sayede dünya devlerinin sahip olduğu sertifikayı, Türkiye'de alan ilk ve tek şirket Turkcell oldu." dedi.

Paycell Android POS cihazıyla küçük işletmelerin maliyetleri düşecek

Turkcell olarak küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Erkan, "Daha önce ülkemizin can damarı esnafımızı bir nebze olsun rahatlatmak amacıyla kendilerine özel bir destek paketi hazırlamış ve esnafımızın 3 aylık sabit internetini biz karşılaşmıştık. Şimdi de Türkiye'de Vergi Usul Kanunu'nun 507 numaralı tebliğine uygun olarak üretilmiş Android POS cihazı olan Paycell Android POS ile esnafımızın maliyetlerini azaltmak istiyoruz. Paycell Android POS ile esnafımız tahsilat, stok takibi ve fatura üretim süreçlerini tek bir ekrandan kontrol edebilecek.

Paycell'in her geçen gün artan üye iş yerine satış, tahsilat, fatura gönderim olarak üç temel çözümü bir arada sunduğumuz POS cihazı, birçok alanda maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacak. QR tabanlı ödeme deneyimi ve Paycell Android POS ürünümüzle, Türkiye'nin nakitsiz bir toplum olması için yenilikçi çözümlerimizle üye iş yerlerimizin ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dijital servisler global rakipleriyle daha güçlü rekabet edecek

Turkcell'in yenilikçi çözümleriyle öne çıkan dijital servisleri TV+, fizy ve Lifebox ayrı şirketler altında yeniden yapılandırıldığını aktaran Erkan, yeni yapıda global OTT servisleriyle rekabetin daha güçlü hale geleceğini vurgulayarak, "Değişen dünya ile birlikte rakiplerimiz de değişiyor. Telekom operatörlerinin yanı sıra OTT servisleri de artık rakibimiz. Biz de global rakiplerimiz ile eşit şartlarda rekabet edebilmek adına TV+, fizy ve Lifebox servislerimizi ayrı şirketler altında yeniden yapılandırma kararı aldık. Böylece bu topraklarda geliştirilen, datası Türkiye'de kalan yerli ve milli uygulamalarımızın daha da yaygınlaşmasın hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA