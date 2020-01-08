: TürkAkım nedir? TürkAkım nereden geçiyor? TürkAkım doğalgaz boru hattı nedir? TürkAkım doğalgaz boru hattı geçtiği yerler!

08.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:56

Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacına dönük olarak hazırlanan TürkAkım doğal gaz boru hattı tamamlandı. Rusya'dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğal gaz aktaran hattın tamamlanması sonrası TürkAkım hakkında TürkAkım nedir, TürkAkım nereden geçiyor, TürkAkım doğalgaz boru hattı nedir ve TürkAkım doğalgaz boru hattı geçtiği yerler konuları merak konusu oldu. İşte TürkAKım hakkında merak edilenler…

TÜRK AKIM DOĞAL GAZ BORU HATTI NEDİR?

Türk Akım Ülkeler: Rusya Türkiye

Türk Akım Başlangıç Yeri: Anapa, Krasnodar Krai, Rusya yakınında Russkaya kompresör istasyonu

Türk Akım Geçtiği Yerler: Karadeniz Kıyıköy, Türkiye

Türk Akım Bitiş Yeri: Lüleburgaz, Kırklareli, Türkiye

Türk Akım İnşaat Başlama Tarihi: 2017

Türk Akım Uzunluk: 1.090 km (680 mi)

Türk Akım Maksimum Deşarj: 315×109 m3/a (11,1×1012 cu ft/a)

Türk Akımı ya da resmi adıyla TürkAkım, Rusya'dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye'ye aktarılması planlanan doğal gaz boru hattı projesinin adıdır. Projenin önerisi Türkiye'ye yaptığı bir devlet ziyareti sırasında, 1 Aralık 2014 tarihinde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin tarafından yapıldı. Daha önceden yapılması planlanan "Güney Akım Projesi"nin yerini alan proje 10 Ekim 2016 tarihinde imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma ile resmiyet kazanmıştır.[4][5]

Boru hattının Anapa yakınlarındaki Russkaya kompresör istasyonundan başlatılması planlanırken, Türkiye'ye nereden giriş yapacağı henüz karara bağlanmamıştır. Hattın Türkiye'deki başlangıç noktasına karar verildiğinde Gazprom'un boru döşeme çalışmalarına hemen başlaması beklenmektedir. Ayrıca iki tane boru döşeme gemisi Karadeniz'de halihazırda beklemektedir.

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 31.5 milyar metreküp'tür. Türkiye'nin bu projeden yılda 15.75 milyar metreküp doğal gaz alması ve geriye kalan 15.75 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülmektedir. Ancak, Türk-Yunan sınırından Avrupa'ya aktarılacak doğal gaz hattının bu miktarı taşımak için yeterli kapasite olmadığı yönünde endişeler de vardır. Avrupa Enerji Komisyonu başkanı Maroš Šefcovic ise önerilen boru hattının müşterilerinin taleplerini aştığını belirtmektedir. Sonuç olarak Rusya ile Türkiye arasındaki müzakereler halen tamamlanmış değildir.

Türkiye ve Rusya arasındaki ilk doğrudan doğal gaz boru hattı olan Mavi Akım 2005 yılında devreye girdi. Daha sonra genişletme planı çerçevesinde ismi "Güney Akım" olarak değiştirildi. 2009 yılında Rusya devlet başkanı Putin, Karadeniz'in altından geçerek Samsun'dan Ceyhan'a kadar uzanan ve ayrıca Suriye, Lübnan, İsrail ve Kıbrıs'ı da içeren "Mavi Akım 1" projesini açıkladı.

Haber Videosu